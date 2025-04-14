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〈財經週報-國際市場展望〉貿易戰使全球市場震盪 股市評價回落 長期投資價值浮現

2025/04/14 05:30

高關稅政策實施，可能衝擊全球景氣。艾司摩爾本週將公布第一季財報及展望，投資人可望先行掌握全球景氣動向。（路透）高關稅政策實施，可能衝擊全球景氣。艾司摩爾本週將公布第一季財報及展望，投資人可望先行掌握全球景氣動向。（路透）

■陳釧瑤

川普關稅政策反覆變化的不確定性，使全球金融市場度過動盪的一週。美國對等關稅的稅率大幅高於市場預期，市場擔憂高關稅可能導致通膨噩夢再次上演，並拖累美國經濟陷入衰退的情況，恐慌情緒蔓延推動股債匯市出現沉重賣壓。標普五百指數一度跌至5000點以下，加權指數甚至跌破18,000點。美股VIX恐慌指數也一度衝上57.96，為2008年金融海嘯及2020年新冠疫情以來罕見高位，代表債市恐慌情緒的MOVE指數也跳升至100以上的高檔。雖然川普隨後宣布暫緩中國以外國家的對等關稅實施90天，但與中國的貿易戰升級，使市場持續承壓。

除了需要密切關注美國關稅政策動態以外，本週歐洲央行（ECB）及加拿大將召開4月利率決策會議，美國關稅政策可能為歐洲經濟帶來壓力，使市場對歐洲及加拿大央行持續降息的預期上升。截至上月，在通膨降溫的情況下，歐洲央行已降息6次，加拿大央行更是連7度降息，將基準利率調降至2022年9月以來新低。中國及美國則是將公布重要經濟數據，關注中國第一季GDP成長率及工業生產指數、美國3月零售銷售數據及4月費城聯準銀行製造業指數。

美國關稅政策重寫貿易格局 恐面臨通膨再起、景氣衰退

截至4月10日，美國向全球進口商品徵收10%的基準關稅政策已經開始實施，而對57個貿易對象加徵11%~50%不等的對等關稅政策，則是暫緩90天。面對美國新關稅政策，中國則是將美國進口商品稅率大幅提高至8成以上作為反擊，川普也將中國進口關稅拉高至超過100%，且皆已經生效，使全球兩大經濟體間的貿易爭端進入白熱化階段。

依照先前公布的政策，台灣及部分東南亞國家對等關稅的稅率超過30%，將對經濟結構以出口美國為主的台灣，帶來負面影響。台灣主計總處指出，若高關稅確實執行，不利台灣出口，投資及消費也將受到衝擊，初估將影響今年經濟成長約0.5至1.5個百分點。主計總處2月預測今年經濟成長3.14%，若以最新情況來看，今年GDP成長率可能下修至2.64%至1.64%。

不確定性持續主導股市走勢 股市評價下降 長期投資機會浮現

川普政策的反覆無常，對市場造成高度不確定性，預計將持續主導市場走勢，使股債市短線劇烈波動。但若以長期投資角度，股市大幅修正後，評價水準回落，也讓投資機會逐步浮現。據彭博4月10日數據，標普500指數的彭博預估獲利本益比下降至19.77倍，約為長期平均水準。以科技股為主的那斯達克指數為關稅衝擊的重災區，彭博預估獲利本益比更滑落至24.21倍，低於長期平均值26.59倍。而台股加權指數的彭博預估獲利本益比甚至降至13.51倍，也低於長期平均值15.27倍。

不過，若高關稅政策實施，可能進一步打擊全球景氣，影響各國企業獲利預估。目前美股已進入財報公布季，這兩週由金融股打頭陣，本週科技股則有艾司摩爾將公布第一季財報及展望。作為半導體設備巨擘，艾司摩爾常被視為全球半導體產業風向球。透過觀察企業財報及展望，有利投資人進一步掌握全球景氣動向。

（作者為統一台股增長主動式ETF基金經理人）

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