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〈財經週報-台股盤勢解析〉關稅進入協商階段 靜待不確定因素解除

2025/04/14 05:30

面對川普關稅戰，建議投資人等待低檔進場，剛展開的美股財報季也值得關注。（歐新社）面對川普關稅戰，建議投資人等待低檔進場，剛展開的美股財報季也值得關注。（歐新社）

■戎宜蘋

川普在4月2日「解放日」公布的關稅方案，稅率與影響層面皆高於市場預期，美股受到經濟恐陷入衰退的擔憂而出現回檔，台股在清明連假後出現補跌。9日川普再度宣布75國對等關稅延後90天實施並進行協商，帶動全球股市大漲，台股亦自低點強勁反彈。由於關稅協商需要時間，短期內變數仍多，預估台股將維持震盪整理格局，建議投資人保持耐心，持有部分現金等待低檔進場，除了留意關稅政策的進展，剛展開的美股財報季也值得關注。

綜觀近日世界各國對於美國關稅政策的反應，多數國家採取支持出口產業的政策，且美國政府歡迎各國前來協商，許多國家已積極與美國溝通，希望能夠降低關稅稅率，以川普商人的本質而言，只要提供的條件讓美國滿意，稅率確實有下調的空間，在反制衝突沒有再升高的前提下，目前的關稅水準應該就是稅率天花板。

大盤短期仍震盪整理 等待關稅談判結果

不過，關稅協商並非一蹴可幾，預估在4~5月份相關的消息仍將持續影響市場。另外需要加以留意的是中國的態度，中國提高自美國進口商品的關稅，並限制7種稀土元素出口，美國政府則繼續提高中國進口商品稅率，兩大強權間貿易戰越演越烈，加上稀土元素是許多科技商品的重要材料，恐不利於經濟與產業發展。

不用過度悲觀 Fed有很大降息空間

就股市而言，國內多數產業如伺服器、網通設備、筆電、手機、塑橡膠製品，工具機以及紡織製鞋等產業皆面臨關稅影響；此外，目前美國尚未針對半導體與藥品課徵對等關稅，但不排除會列入課稅範圍，這也是美國的談判籌碼。關稅會讓進口成本增加，使得廠商備貨的意願下降，最終仍會對企業獲利及消費造成負面影響。因此，短期內大盤仍以震盪整理為主，需要等到關稅談判有具體進展後，投資信心回溫，股市才有機會逆轉跌勢。

雖然短線缺乏利多帶動，但投資人也不用過度悲觀，全球經濟應不至於出現大蕭條，一方面是美國最終的關稅稅率有望調降，對於GDP的影響應不如先前市場預期的那麼悲觀，且川普仍須在明年美國的期中選舉前營造景氣復甦的景象，以便於讓共和黨勝選。此外，以近期運用ChatGPT吉卜力風格製作照片圖檔的風潮為例，可以見到AI對於工作、生活型態的應用已有極大助益，AI長期發展的趨勢不會改變。而且目前美國利率在相對高檔，聯準會（Fed）仍有很大的降息空間可以刺激經濟，屆時將有助於提振投資信心。

高殖利率個股 可望成為短期資金避風港

因此，建議保持耐心，保留部分現金於低檔時分批佈局。產業方面，在股市快速修正後，長期看好的AI及邊緣運算因其應用面增加，仍可尋求低接機會。少數受惠川普關稅政策的，如︰進口鋼鐵、鋁、汽車製品課徵25%關稅，對於在美國設有生產據點或銷售通路的企業可因此受惠；環保綠能為政府政策概念股，也較不受外貿波動影響；另外，隨著股東會旺季即將來到，高殖利率個股預期也將成為短期資金的避風港。（作者為野村鴻運基金經理人）

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