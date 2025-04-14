〈財經週報-熱門族群〉基本面力挺 電子代工廠仍有上漲空間

國際政經局勢仍有變數，電子代工族群股價本週仍有上漲空間。（資料照）

記者方韋傑／專題報導

電子五哥與鴻海（2317）等電子代工族群遭遇美國總統川普祭出「核彈級」的對等關稅，股價於上週一至週三跳水累計暴跌逾20%，所幸在美方宣布延長90天的貿易談判期，以及基本面力挺、國安基金進場加持下，單週跌勢大幅收斂。儘管國際政經局勢仍有變數，但部分法人看好個股觸及波段低點之後的反彈行情，認為本週仍有上漲空間。

觀察AI伺服器供應商上週股價，鴻海（2317）、緯創（3231）上週由於融資餘額恐慌性殺出，單週股價分別下跌12.37%與10.59%，相比之下，廣達（2382）、英業達（2356）單週跌幅皆在1成以內，分別為7.51%與6.65%，而和碩（4938）、仁寶（2324）則因基本面與AI伺服器暫時較無直接相關，週線分別下跌10.02%與18.36%。

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第三季部分訂單 台廠提前生產

目前美國川普政府對於有意進行貿易談判的國家釋出善意，僅針對中國商品實施高額關稅，且中國政府已於上週五（11日）再度反擊，將美國進口商品關稅提高至125%，恐將繼續招來川普調高稅率。在美中關稅肉搏混戰下，台系電子產品原廠委託設計製造（ODM）普遍已接獲客戶指示，考量後續局勢變化，自第二季起應加速完成相關訂單交付，連帶第三季部分訂單也將提前生產。

供應鏈指出，今年首季在強勁的AI需求下，不少企業的營收創下歷史同期或單季新高，觀察第二季除了需求仍在，加上品牌廠對於第三季的貿易談判結果存有避險心理，可能繼續推升上游廠商的業績表現。畢竟客戶也都理解，目前台廠的區域製造佈局版圖，除了新增美國產能，其他地區已沒什麼變化空間，現在能做的就是「先求平安度過第二季」，因此要抓準時機、且戰且走。

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