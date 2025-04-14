〈財經週報-熱門族群〉內需是抗跌亮點 電信三雄成避風港

台股震盪劇烈，電信股成為市場焦點所在，中華電信股價僅小跌1.1%。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

上週台股震盪劇烈，素有資金避風港的電信股，成為市場焦點所在。中華電信（2412）上週股價僅小跌1.1%；台灣大（3045）最高衝上120.5元，創逾5年新高；遠傳（4904）更是一度飆到94.5元，創歷史新高。

市場人士指出，近期美股仍震盪劇烈，台股也恐將受到影響，電信股業務以內需市場為主，且是民眾的剛性需求，完全不受關稅政策左右，更具備獲利穩定、現金殖利率約在3.9%上下的優勢，相當適合保守投資人選擇。

請繼續往下閱讀...

三大法人上週強力買超電信三雄，其中買超台灣大最多，總計買超2.61萬張，其中外資更是買超達1.58萬張；另外三大法人買超中華電逾2萬張、遠傳1.78萬張。

中華電今年財測目標，合併營收介於2,327.4～2,337.4億元，稅後盈餘358.4～373.9億元，每股稅後盈餘4.62～4.82元，與去年4.8元相當。董事會決議每股擬配發現金股利5元，以上週五收盤價128.5元計算，現金殖利率3.89%。

台灣大今年財測目標，營收年增8%至10%，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長2%至4%，有機會續寫歷史新高。台灣大去年每股稅後盈餘4.57元，每股擬配發4.5元現金股利，以上週五收盤價117元計算，現金殖利率3.84%。

遠傳今年財測目標為全年營收1,083.3億元，年增3.5%，稅後盈餘131億元，每股稅後盈餘3.63元，年增2%。遠傳去年每股稅後盈餘3.56元，董事會擬配發現金股利每股3.56元，以上週五收盤價89.7元計算，現金殖利率3.96%。

中華電第一季EPS1.26元

中華電、台灣大3月每股稅後盈餘皆為0.41元，遠傳為0.3元；第一季每股稅後盈餘，中華電以1.26元居冠，其次為台灣大的1.21元，以及遠傳的0.9元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法