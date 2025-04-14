〈財經週報-本週熱點〉人民幣前景黯淡 國銀人民幣存款恐持續走

中國經濟復甦乏力，加上中國產品面臨美國高達145%進口關稅，人民幣前景黯淡。（路透）

記者陳梅英／專題報導

中央銀行本週將發布3月底國銀人民幣存款餘額，由於中國經濟復甦乏力，加上美中關稅戰不斷升級，中國產品面臨美國高達145%進口關稅，人民幣前景黯淡，國銀人民幣存款餘額下墜趨勢仍未改變。

自2018年美國總統川普首次任期以來，因美中貿易戰開打，國銀人民幣存款餘額已連續7年減少。根據央行統計，截至今年2月止，國銀人民幣存款餘額剩下1,133.93億人民幣（以下單位均為人民幣），月減9.43億元，連3月減少，餘額續創2013年10月以來逾11年新低。

請繼續往下閱讀...

其中，外匯指定銀行（DBU）存款餘額824.41億元，月減6.81億元，同步創逾11年新低，法人戶雖略微增加，但個人戶持續減持，且減幅大於法人戶增加幅度；國際金融業務分行（OBU）小幅下滑2.62億元或0.84％，降至309.52億元。

由於川普關稅大戰苗頭指向中國，最近一週人民幣匯價創下歷史新低，儘管隨後中國人行積極調控，加上美元跳水，也有利人民幣匯價穩住，不過多家投資銀行已下調人民幣匯率預測，其中，摩根士丹利預測人民幣兑美元匯率將貶至7.6、摩根大通預測至7.5，高盛估在7.4至7.5之間，反應市場對於貿易戰升級及中國經濟增長放緩的擔憂。

另外，行政院主計總處本週將發布2月全體受僱員工薪資。根據統計，1月全體受僱員工經常性薪資47,458元、年增2.91%，為近15年同月最大漲幅，剔除物價因素，1月實質經常性薪資平均43,368元，年增0.23%，薪資成長速度連10月超過通膨。且因1月逢農曆春節，廠商發放年終獎金，使全體受僱員工總薪資平均突破11萬元，達11萬3,846元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法