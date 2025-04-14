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〈財經週報-對等關稅因應〉全球布局無用 台廠積極與客戶協商

2025/04/14 05:30

業者認為，面對川普關稅戰，除非把廠房移到美國，否則全球布局也是無用。圖為台商在賴索托工廠。（歐新社）業者認為，面對川普關稅戰，除非把廠房移到美國，否則全球布局也是無用。圖為台商在賴索托工廠。（歐新社）

記者張慧雯／專題報導

面對川普關稅戰，業者多認為，除非把廠房移到美國，否則全球布局也是無用。此外，出口至美國的產業影響最大，科技產業中包括電子代工業、網通、顯卡、伺服器等，傳統產業中則包括紡織、機械、工具機等，業者多表示「嚴陣以待」，將與客戶積極協商應對困境，也呼籲政府要進行廣泛性協商、降低對產業影響。

面對美國實施對等關稅，台灣電子產業嚴陣以待，由於品牌客戶的訂單動能將從組裝廠、零組件供應商向上層遞，範圍包括散熱、電源、機殼，被動元件等，牽一髮而動全身；因此，台系原廠委託設計製造商（ODM）積極攜手客戶應對困境，目前可確定第2季訂單大多不受影響，但下半年則存在變數。

第二季訂單多不受影響 下半年存在變數

供應鏈指出，如AI伺服器等大型產品，在上游供料順暢的前提下，從客戶下單至成品交貨、測試，需要大約一季的時間，因此已排入生產線的訂單不能說砍就砍，加上雲端服務供應商需求仍然存在，不少客戶面對「地圖炮」似的對等關稅，也難以要求代工廠另闢生產據點，但難免會重新評估市場成長性與資本支出。

對小型電子產品而言，台廠在過去疫情期間，已在PC供應上最大程度地提升韌性與彈性，因此後來較能確定的訂單能見度通常不超過一個季度，「客戶確實比較能有下修空間」，後續若輸美不利將轉而銷往其他市場，過程中難免擠壓到原訂的生產配額，而更小型的穿戴裝置產品則不排除大幅縮減對美供應量。

日、韓、歐關稅較低 機械業受災不輕

傳產方面，各方預料成衣廠將是最大受災戶，但台灣成衣大廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）皆表示，根據合約關稅是由品牌客戶負擔，目前為止接單、生產一切正常，按照合約走，之後的訂單則要再溝通。

機械、工具機業者受災情況也不輕，機械公會理事長莊大立指出，關稅提高使得成本增加，將會衝擊到客戶的購買意願降低，尤其競爭對手日、韓、歐盟關稅低於台灣，對台灣廠商更為不利。

最令人擔心的是，高額關稅恐使全球景氣下修。根據TrendForce集邦科技最新調查，由於總體經濟自2024年至今尚無好轉跡象，加上美國新一輪關稅政策可能引發通膨、經濟衰退，下修包含AI server、server、智慧手機和筆電等終端市場的2025年出貨量展望，將影響各企業的今年獲利。

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