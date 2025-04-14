美關稅變數多 台股觀望、靜待台積法說

法人多表示，台股短線大漲不易，市場靜待台積電十七日法說會釋疑。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然美國總統川普宣布對等關稅有九十天緩衝期，台股一口氣站回「萬九」之上，不過，外媒報導川普將於美東時間十四日公布半導體關稅最新政策，市場再度投下變數。法人多表示，短線大漲不易，待最新政策公告後才能確定，市場也靜待台積電十七日法說會釋疑。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，台股在關稅衝擊下，一週內出現史上最大跌點與漲點，從融資餘額來看，上市融資餘額降至二二三八億元，已大幅下滑，加上國安基金緊急進場有助於市場情緒安定，預期短線再破底機率不高。

請繼續往下閱讀...

不過，她認為，對等關稅九十天的緩衝期變數仍在，加上又要宣布半導體關稅政策，短線台股大漲不易，若大跌則創造長線買點，預料第四季仍有多頭行情可期。

野村投信認為，美國對等關稅僅延後實施，國內多數出口產業如AI供應鏈的伺服器、網通設備、筆電、手機，以及傳產塑橡膠製品、工具機及紡織製鞋等產業，仍面臨關稅衝擊，短期內市場易受相關消息影響，預估將仍以震盪整理為主。

元大投顧分析，這波自三月廿六日下跌，出現罕見五個跳空缺口，且前三個缺口還是連續發生，足見空頭威力不小；目前指數已完全填補第五個缺口，但仍屬弱勢反彈，接下來市場在等待最新的半導體關稅政策及台積電法說會；短線來看，投資人仍須多小心，資金要分批進出，操作謹慎為宜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法