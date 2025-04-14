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出口按暫停 中國海空運幾歸零

2025/04/14 05:30

美國對中國進口商品加徵145％關稅九日生效後，中國出口商已陷入困境。（法新社）美國對中國進口商品加徵145％關稅九日生效後，中國出口商已陷入困境。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對中國進口商品加徵一四五％關稅九日生效後，中國出口商已陷入困境。自由亞洲電台報導，美中大量航線的貨輪和貨運航班已被取消，出口商紛紛停止發貨，浙江和廣東兩大外貿大省的出口工廠已陷入停頓，倉庫堆積原定出口的貨物，上海和廣東港口的繁忙景象，短短幾天戛然而止。

據中國「財新網」指出，十日上海洋山和外高橋兩大港區幾乎已不見開往美國的貨輪。而在幾天前，這些碼頭依舊裝卸貨頻繁，許多貨櫃船從美國疾駛而來，以在新關稅實施前完成裝運。據中遠海運控股現場工作人員指出，未能趕上最後一班船期的貨櫃，目前堆積在貨櫃場中，不少貨主正辦理退關手續。

開往美國貨輪非常少 貨櫃堆積如山

正在上海出差的錢姓廣東出口商人表示，就他所知，廣東鹽田港也出現類似的情景，貨櫃堆積如山，出港的貨櫃船非常少。他說，上海從一八四三年發展到一九四九年，一百多年來歷經抗戰和國共內戰都沒有受到影響。但如今，不只上海，整個中國都面臨制度問題，加上貿易戰，現在已經無路可走。

未來一個月，美中之間的海運航次將大幅削減。根據華泰期貨統計，在第十六週至十九週期間（四月十四日至五月十一日），中國至美國西海岸和東海岸合計將取消二十六個航次，貨櫃運力削減近四十％；到第十九週（五月五日至十一日），美中航線的貨櫃運力將下降至二十三萬個TEU（二十呎貨櫃），比第十五週（四月七日至十三日）減少十四．六萬個TEU。

空運市場也同樣受創，華南一名貨運代理商透露，下週空運至美國的一般貿易貨量將銳減九成，主要航空公司已大幅削減貨運航班，主因突如其來的高關稅，出口商和客戶需重啟談判分攤成本，導致許多貨物被暫停運出。

凱投宏觀首席中國經濟學家伊凡斯—普里查德表示，除非美國取消關稅，新實施的高關稅意味未來幾年中國對美國的出口將萎縮一半以上，將導致中國經濟成長下降一至一．五個百分點。

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