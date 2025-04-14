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美擬對晶片課新關稅 川普︰週一揭曉

2025/04/14 05:30

白宮官員透露，川普總統很快將就半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他關稅。（歐新社資料照）白宮官員透露，川普總統很快將就半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他關稅。（歐新社資料照）

半導體等雖列對等關稅豁免清單 但美將展開新一輪國安貿易調查

〔編譯盧永山、記者鍾麗華／綜合報導〕美國海關與邊境保護局（CBP）十一日發布最新公告，將智慧手機、電腦和晶片等電子產品列入對等關稅豁免清單；但路透報導，白宮官員透露，川普總統很快將就半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他關稅。美國總統川普十三日則在空軍一號上表示，週一（十四日）將就半導體徵收關稅措施進行最新說明，「週一我會告訴你們答案，我們會非常明確」。

川普二日宣布對近六十國實施十一％至五十％對等關稅，以及對其餘逾一三○國實施十％基本關稅，其中十％基本關稅已於五日生效，原訂九日生效的對等關稅延後九十天實施，期間僅實施十％對等關稅，但對中國的關稅調高至一二五％，加上今年一、二月因芬太尼問題而加徵的二十％關稅，對中國關稅已達一四五％。

另，CBP日前更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，將電腦、智慧手機和晶片等二十項列入豁免清單，回溯自美東時間五日深夜十二時生效，讓戴爾、蘋果、輝達等科技廠商暫時鬆口氣。

不過，一名白宮官員表示，川普很快將對半導體產品展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對這個產業實施其他新關稅。彭博也報導，預期美國將很快對銷美半導體產品展開新調查，晶片最終可能在數週或數個月內面臨新關稅。

白宮︰蘋果等產線加速移美

白宮發言人李威特表示，川普已表明，美國不能太依靠中國製關鍵科技產品，包括半導體、晶片、智慧手機和筆電等；在川普指示下，蘋果、輝達和台積電等科技大廠正儘快將其製造業務轉移至美國。

我國行政院經貿辦昨表示，未來美國是否會依據國家安全需要對半導體或ICT（電子相關產品）相關產品進行調查課徵關稅，尚有待觀察，政府將持續密切關注。

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