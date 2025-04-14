毛豆農籲 防中國轉銷日本搶市

台灣毛豆業者憂心，中國毛豆因高關稅恐轉進日本，影響台灣毛豆外銷。 （記者羅欣貞攝）

〔記者王榮祥、羅欣貞／綜合報導〕行政院長卓榮泰昨偕同經濟、財政、勞工等部會首長南下，與南部產業界座談；業者除續盼金融支援外，也特別提醒，中國原是美國毛豆主要供應國，若因高關稅轉進日本市場，恐影響台灣毛豆外銷。

卓揆昨在屏東與台灣區冷凍蔬果工業同業公會、毛豆業者及農民代表座談時強調，政府將以具體行動全力支持，協助業者度過難關；另針對八八○億元特別條例，因美方政策仍在變動，原訂十四日公布補助時間與內容將延後一週。

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屏東縣是全台主要毛豆產地，年產量逾三．八萬公噸；根據農業部統計，台灣毛豆內、外銷比重約五．五比四．五，去年外銷以日本二萬三七一九公噸、占七十三％為主，其次為美國六二三一公噸、占十九％。

對美國關稅措施可能影響毛豆銷美，農業部長陳駿季表示已啟動應對措施，除提供農業貸款利息補貼外，透過強化冷鏈體系與採後處理設施設備，提升經營效能及到貨品質，協助具出口美國實績業者，鞏固輸美產業鏈；並持續輔導業者取得國際認驗證，多元方案齊發，協助毛豆產業開拓內外銷市場。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓表示，台灣過去十幾年間銷日量都是第一名，去年中國銷日量超過台灣，美國對中國大幅提高關稅後，中國會不會轉銷日本，進而影響台灣，值得注意。

原料毛豆契約生產農戶代表聯誼會長陳榮華說，盼採收毛豆的機器能獲補助、土地租金能降低，走揚的肥料、電價等成本，也盼政府協助。

另，高雄市長陳其邁在高雄場座談致詞時建議，央行存款準備率可適度下降，以專案資金協助企業，並喊話企業善用這時機到全球布局。卓揆對此回應，近期第三次聽到此建議，會帶回與央行討論。

鳳記國際機械總經理魏燦仁會後指出，許多廠商很擔心被抽銀根，這是很現實的，目前政府提出的金融措施感覺還不錯，他覺得台灣中小企業韌性強，應該可以挺過去。

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