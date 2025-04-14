助漁業因應 陳駿季︰分散市場、促內銷並進

鬼頭刀等若成功開發市場銷往其他國家，政府會予以外銷獎勵。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕美國總統川普雖宣布對等關稅暫緩，但仍維持十％的基礎稅率，對台灣農漁產業仍是重大成本負擔，農業部長陳駿季昨天到屏東遠洋漁業重鎮東港區漁會與漁民座談時強調，政府已準備三大面向六大措施幫助農漁民。

陳駿季指出，農業部一定跟農、漁民站在一起度過困境，這段時間台灣農漁產品的訂單很可能受到影響，農漁民及業者會有資金壓力，政府會協助解決。

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陳駿季表示，美國是台灣極重要市場，但在關稅提高情形下，希望能趁此機會有效且有系統的開拓多元市場，將鬼頭刀或魷魚等銷往其他國家，若成功開發市場，政府會予以外銷獎勵；同時增加內銷，促進內、外銷市場平衡發展。

陳駿季說，政府也會加強產業競爭力，包括漁船及冷鏈倉儲技術等，鬼頭刀因銷往美國有一定品質規範，除FIP（漁業改進計畫）認證外，農業部也希望漁民升級到MSC（海洋管理委員會，NGO團體）認證。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，品質是外銷市場主要決勝點，希望農業部能在各項認證的輔導下，提升漁產外銷品質。

台灣鮪延繩釣協會執行理事孔坤桐說，遠洋漁船業者皆對美國不確定的關稅政策感到憂慮，短期農業部應協助漁民維持外銷通路，避免出現不敢回港賣魚的情形，長期則是增設冷凍倉儲設備，保持漁獲品質。

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