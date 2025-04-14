卓揆：台灣不再面向中國 要走向世界

民進黨「人民是頭家」宣講昨在台北壓軸舉行，行政院長卓榮泰表示，我們已走在正確的道路上，不再面向中國，而是面對太平洋、走向全世界。（記者田裕華攝）

擦亮MIT招牌、打擊MIC冒牌 絕不允許為中國洗產地

〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕民進黨「人民是頭家」宣講昨在台北壓軸舉行，行政院長卓榮泰表示，世界局勢動盪之大前所未見，但我們已走在正確的道路上，不再面向中國，而是面對太平洋、走向全世界；政府絕不允許台灣為中國「洗產地」，MIT就是MIT、沒有MIC，一定要擦亮招牌、打擊冒牌，增加對美談判利基，讓世界相信我們能防衛國防、也能保護經濟安全。

我們防衛國防 也保護經濟安全

卓榮泰表示，面對美國關稅的政策改變，政府有三個基本態度，積極應變、穩健交涉、效率執行；前晚台美雙方已啟動正式談判，就對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制等多項議題充分交換意見，推進互利互贏的對話合作。

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他指出，世界局勢動盪之大前所未見，但我們已走在正確的道路上，賴總統第一個任期將延續蔡總統的正確路線，投資台灣、走向南向、走向美國、走向歐洲，脫離中國，台商陸續撤離中國，希望各地台商能到東南亞、美國、歐洲、中南美洲等各地去，因為我們不再面向中國，我們要面對太平洋、走向全世界，這才是台灣的未來。

對美方在意的「洗產地」問題，卓重申，政府將啟動更嚴格的反傾銷調查，事先防備、事中嚴查、事後嚴懲，絕不允許台灣為中國洗產地，更要驕傲地告訴全世界，MIT就是MIT、沒有MIC，一定要擦亮招牌、打擊冒牌，增加對美談判利基。

卓榮泰提到，這段期間有些人要政府引進陸客、市場導向中國，還好政府穩得住、沒有道聽塗說，因為賴總統清楚台灣的未來，就是要建立台灣主體性，建立台灣的安全經濟網，台灣隊就是台灣隊、世界隊，台灣隊不會是中國隊，他也要告訴中國，「台灣不走回頭路，不走冤枉路，也不會走錯路，會跟著總統走一條正確的路」。

以BTA精神 與美進行後續談判

另，卓榮泰在接受電視專訪中指出，行政院提出的八八○億元支持方案，「既非上限也是上限」，財源就是今年三千多億元的歲計賸餘；他說明若因關稅造成的損害損失未達程度，不會因匡列金額而一定要用掉，但若產業損失超過，預算就會擴大。他也提到，與美國後續的談判，希望以雙邊貿易協定（BTA）的精神來談。

對於軍購部分，卓揆說明，按照賴總統在國安高層會議提到要達到GDP的三％，約要再增加一千兩百億到一千三百億元。今年有沒有能力再往上加，是基於國家財政能力與國防需求，以及供應的速度，「今年大概也難超過這個數字」；而純粹軍購，通常也不會算在雙邊貿易順差數字裡。

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