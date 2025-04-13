關稅耳語出口延滯 台灣鯛價先跌

被川普新關稅嚇到，台灣鯛池邊價格應聲下跌。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受到美國關稅調整影響，國內貿易商及外銷廠都在觀望中，加上耳語、謠言四起，致出口出現延滯現象，上週台灣鯛外銷條凍與魚片池邊價每台斤分別下跌二．五元與三元，魚片創下今年單週最大跌幅；台灣鯛協會理事長郭建賢呼籲加工廠與進口商互相體諒、互相讓利，讓台灣鯛順利進入美國市場。

業者籲加工廠、進口商 互相讓利

市場指出，台灣鯛外銷條凍六百公克規格，今年初池邊價每台斤卅七．五元，一直持平至二月第二週調降為卅三．五元，一口氣降了四元，接著至上週又降至卅一元，下跌二．五元。

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外銷魚片一千至一千二百公克規格，今年初池邊價每台斤四十五．五元，之後逐漸下滑至四月第一週四十二元，第二週即下跌至卅九元、下跌三元。

郭建賢表示，最近池邊交易傳出耳語，稱「中國在川普課高額關稅前，出口非常多的羅非魚（台灣稱台灣鯛）到美國，所以到今年五月前都銷售不完」，可能造成國內台灣鯛進口美國的障礙，導致台灣鯛池邊價出現大幅度波動。

郭建賢駁斥，此耳語為天大的謠言，因為就算中國真的有趕在川普課高額關稅前努力出貨，「但魚是養殖生物，不是說要就有」。

郭建賢強調，中國的羅非魚四月九日起被課徵高額關稅，競爭力幾乎等於零，國內業者千萬不要以此耳語來威脅養殖戶；目前台灣還要被課徵十％稅，加工廠與進口商當然會考慮到消費者對價格變動，呼籲互相體諒、互相讓利，讓台灣鯛在此段時間可以順利進入美國市場，同時放寬視野，因為缺少中國競爭的美國市場，台灣大有可為。

嘉義縣政府農業處表示，台灣鯛外銷最大競爭國中國的關稅將增加到一四五％，台灣又獲得暫停對等關稅九十天，形勢對台灣出口存在利基，籲請加工廠、貿易商及養殖業者勿恐慌；政府針對台灣鯛及鱸魚出口供應鏈，已提出金融支持、獎勵外銷、凍儲加工，以及相關提升產業體質等支持方案，會協助產業站穩美國及其他國內外市場，穩定產銷供應鏈信心。

義竹鄉黃姓漁民說，盤商以沒有外銷訂單為由，外銷魚片每台斤砍價三元，他收成兩萬多台斤，因此少七萬多元，若再跌跌不休，就要虧本。

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