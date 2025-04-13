卓揆︰880億支持方案 納擴大內需

行政院長卓榮泰昨到彰化縣與產業界座談，他在座談時指出，八八○億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，原訂本月十四日公布，因將加入產業「汰舊換新、擴大內需」部分，延後一星期公布。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕行政院長卓榮泰昨到彰化縣與產業界座談，他在座談時指出，針對美國對等關稅新措施，目前台美雙方已進行視訊會議階段，而八八○億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，原訂本月十四日公布，因將加入產業「汰舊換新、擴大內需」部分，延後一星期公布。

增加汰舊換新 延後一週公布

卓榮泰指出，八八○億支持方案架構不變，因目前有九十天時間可以進行調整，為讓方案更加周延，在聆聽產業心聲與意見後，將延後一星期公布，接下來將提出特別條例、編列特別預算，再交由四大部會執行。支持方案部分，也將加入「汰舊換新、擴大內需」，讓產業升級、走入國際，將就此部分來加緊籌措經費與資源。

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彰濱廠商協進會理事長林碧鬆表示，美國新關稅暫緩九十天實施，各產業都希望在這個「黃金時間」內趕單出貨，部分業者突然接到美國客戶急單，要求兩倍的產能，但對廠商來說，就要面對勞工超時工作的議題，希望中央能夠提供配套措施。

彰化縣水五金產業協會榮譽理事長吳佾達說，這次美國大打關稅戰，短短幾天對廠商來說，心情有如三溫暖，希望政府能夠幫助業者開拓市場，「外銷市場太集中在單一國家，這實在太危險了」。

彰化縣長王惠美也向政院提出兩點建言，一是設立「美國加徵關稅訊息揭露平台」，提升政策透明度；二是籲請中央支持二林精密園區開發與明道大學接管計畫，以因應台商回流與產業升級需求，強化中央與地方合作，共同面對國際經貿挑戰。

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