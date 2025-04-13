穩定台股信心 限空令3措施延長1週

穩定台股信心！金管會昨宣布「每日盤中借券賣出委託數量」、「最低融券保證金成數」及「放寬擔保品範圍」三項穩定措施延長一週，實施至四月十八日止。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕穩定台股信心！金管會昨宣布「每日盤中借券賣出委託數量」、「最低融券保證金成數」及「放寬擔保品範圍」三項穩定措施延長一週，實施至四月十八日止。

金管會：抑止投機性賣盤

考量國際股市受美國對等關稅措施影響大幅震盪走跌，在國際市場資訊未明朗及諸多重大不確定變數下，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會先前宣布自四月七日至十一日，採行調整每日盤中借券賣出委託數量不超過該種有價證券前三十個營業日之日平均成交數量之三％，及最低融券保證金成數為一三○％，並放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍等措施。

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金管會強調，相關股市穩定措施確實發揮預期效果，有效抑止投機性賣盤，雖然日前美國總統川普宣布暫緩實施對等關稅九十天，且隨著美國政策的演變及更多資訊的揭露，國際股市及台灣股市歷經巨幅波動後，已漸暫趨穩定，但短期內仍具有極大不確定性，未來台股恐仍受國際股市波動連動影響，為維持資本巿場的穩定，三項穩定股市暫行措施延長一週。

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