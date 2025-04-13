美中關稅對撞》西進匯回加速 鴻海千億跑第一

西進布局最大的鴻海，近七年來匯回投資收益從僅約二十億元暴增至近千億元。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕川普一．○時期啟動第一波美中貿易戰，台商因避險採取「中國加一」的轉移產能策略。根據最新統計，七年來台股上市公司累積已處分中國子公司投資金額增加逾一二○○億元，累積匯回投資收益大增逾五○○○億元；值得注意的是，西進布局最大的鴻海，近七年來匯回投資收益從僅約二十億元暴增至近千億元，透露出隨著中國投資風險增加，鴻海可說是「春江水暖鴨先知」。

川普一．○時期對中國實施四波關稅調整，拜登政府除了延續外，又追加了電動車、太陽能及鋰電池等的第五波關稅調整，合計對中國關稅增加約十九％。

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對比同期間的台股上市公司累積處分中國子公司投資金額，從二○一七年底的新台幣八五九億元，到二○二四年底已增至二一三三億元，七年增加了一二七四億元；累積匯回投資收益從二九一五億元增至七九八五億元，更是大增了五○七○億元。

鴻海匯回收益

近7年從20億增至千億

川普一．○的威力，已讓台股公司西進急煞車、匯回催馬力。到去年底累積匯回前三大依序為鴻海的九九七億元、正新的六一六億元及裕隆日產的五二四億元，正新與裕隆日產可說是「老面孔」，鴻海卻是「新面孔」；在川普一．○之前，鴻海每年認列西進獲利逾千億元、累積自台匯出投資逾二千億元，但匯回收益卻僅約二十億元，但到去年底卻大增近千億、暴增數十倍。

經貿官員分析，依據鴻海去年財報揭露，中國占其營收比重六十二．三％，其次為美洲占二十二．六％、亞洲（不含中國）占十．七％、歐洲占四．一％；「別讓富士康（鴻海）跑了」，可說是鴻海難以明說的「壓力」，因此分散生產基地、加速匯回投資收益等，是只能做、不能嚷嚷。

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