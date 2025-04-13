川普︰關稅10％是底限 部分國家可豁免

美國總統川普十一日說，對尋求與美國達成貿易協議的國家而言，十％關稅「相當接近」最低稅率，而他可能給予一些國家豁免。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博昨報導，美國總統川普表示，對於尋求與美國達成貿易協議的國家而言，十％關稅「相當接近」最低稅率，而他可能給予一些國家豁免。

他十一日晚間登上空軍一號專機前往佛羅里達時說，「基於顯見的原因，可能有一些例外，不過我會說，十％是底限」；他沒有說明什麼是「顯見的原因」，也沒有表明他的關稅措施有任何新轉變。

請繼續往下閱讀...

淡化美股匯債市場震盪 重申美元「永遠是首選貨幣」

川普也淡化市場的震盪，強調「今天市場表現穩健，我認為人們了解我們經濟狀況良好」；他還堅稱美元將「永遠」維持「首選貨幣」地位。他說，「如果一個國家說，我們不打算使用美元，我告訴你，在一通電話的時間內，他們就會回過頭來使用美元，你必須始終持有美元」。

川普對美國公債的波動也不以為意。他說，「債市表現良好，雖然片刻出現了問題，但我非常快速的解決了問題」；他之前表示，債市的動盪是導致他近期轉變關稅政策的原因。

川普掀起的關稅戰，引發債市拋售潮，隨著市場恐慌拋售美國資產，美國十年期公債殖利率過去五個交易日激增○．五個百分點至四．四九％，創二○○一年九一一恐怖攻擊以來的最大單週漲幅。瑞銀集團首席策略師巴維賈說，「非常可怕，我們正重新定義此全球無風險資產的利率，如果讓該利率劇烈波動，將顛覆每個市場」。

白宮施壓談判 北京冷對

川普維持多數國家十％基礎稅率，而中國則面臨一四五％的超高關稅。北京十一日比照白宮舉措，也升高所有美國產品關稅至一二五％，並表示不會再進一步提高對美關稅，但將透過其他反制措施，且「奉陪到底」。

自川普上任以來，至少六次提出與中國國家主席習近平進行會談，不過目前機率渺茫。凱投宏觀經濟學家普里查德說，中國再度升高關稅，企圖與美國匹敵，顯示習近平基於尊嚴，願意承受更大的經濟與政治痛苦，而不急著與川普政府進行協商。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，知情者披露，在中國宣布新報復性關稅之前數小時，川普政府私下警告中國不要採取此舉，同時再度告知中方，習近平應要求與川普通話，但中國反其道而行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法