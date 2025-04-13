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中油趕建接氣站 拚4年供應倍增

2025/04/13 05:30

天然氣為我國主力發電，圖為永安接收站。（資料照，中油提供）天然氣為我國主力發電，圖為永安接收站。（資料照，中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油第三接收站三月中開始測試供氣，預計六月可正式供氣給台電大潭電廠。隨著中油高雄永安、台中港、三接、七接等工程新增與擴建，中油天然氣營運量將從當前的一八五○萬噸，到二○二九年第三季倍增達三七○○萬噸，而整體工程計畫超過二十年，總投資金額逾三二○○億元。

2029年第3季營運量增達3700萬噸

天然氣為我國主力發電，去年國內天然氣進口量達二千萬噸，但中油接收站營運量僅一八五○萬噸，顯示負載率及儲槽周轉率長期偏高；資料顯示，二○二一年中油永安、高雄接收站負載率都來到一一七％、一二○％，為降低風險，中油推動既有接收站擴建並蓋新站，同時台電、台塑等業者也相繼加入。

盤點國內接收站，中油有高雄永安接收站與台中港第二接收站，桃園觀塘則有三接，高雄洲際七接也在去年通過環評。另台塑配合自家麥寮電廠轉型蓋六接，台電有基隆協和四接，也想在台中港蓋五接，但尚須與交通部港務公司等其他開發單位協調，目前進度暫緩。全台正在營運或興建的六座接收站當中，中油就負責四座。

目前中油高雄永安接收站年營運量達到一○五○萬噸，正在擴建中，預計供氣量可達一二○○萬噸；台中港接收站一、二期供氣量合計達八百萬噸，三期、四期計畫合計可再增五百萬噸，總供氣能力將增至一三○○萬噸，正式超越永安。

至於桃園觀塘三接未來擴建後目標為六百萬噸，七接同樣設計六百萬噸；中油預計，相關接收站工程完成後，到二○二九年第三季會倍增達到三七○○萬噸。

新建海管、陸管 北中南調度

若加上台電四接年營運量約二百萬噸，合計官方五座接收站年營運量拉升到三九○○萬噸，儲槽總容積達五二一萬公秉，各站的負載率可以大幅下修，由一二○％降至七十％左右；且中油還有新建海管、陸管計畫，北中南各接收站將透過海陸輸氣管網相互備援調度，供氣可靠度大增。

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