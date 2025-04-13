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台日韓代工國 活路條款 晶片、手機 納美關稅豁免清單

2025/04/13 05:30

美國海關及邊境保護局（CBP）美國時間11日晚間釋出最新公告，公布對等關稅明確排除晶片、手機等清單，是台日韓等科技代工國家的「活路條款」。﹛路透）美國海關及邊境保護局（CBP）美國時間11日晚間釋出最新公告，公布對等關稅明確排除晶片、手機等清單，是台日韓等科技代工國家的「活路條款」。﹛路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國海關及邊境保護局（CBP）美國時間十一日晚間釋出最新公告，針對第一四二五七號行政命令所施行的對等關稅措施，公布明確排除適用的產品清單，包括半導體元件及相關產品、電腦及其周邊設備、半導體製造設備、手機及其他無線通訊設備與儲存媒體等；此次公告被市場解讀可為蘋果、輝達供應鏈解套，是台日韓等科技代工國家的「活路條款」。

市場：為蘋果、輝達供應鏈解套

川普在四月二日簽署第一四二五七號行政命令，實施對等關稅、但同時設計豁免條款；根據CBP最新公告，部分產品被列入豁免清單，回溯自四月五日起進口的相關商品將不受新關稅影響。

根據相關規定，若進口商品「美國成分」（設計、技術、軟體、專利或零件）占報關總價值二成以上，可豁免附加關稅；該項豁免條文未指定國家、而是產品類別，中國製造商品也在內，但台日韓等高度參與美國供應鏈，使用「美國成分」更高，避開高額關稅機會更高。

川普政府 90天拚90份貿易協議

另川普暫緩實施對等關稅九十天，以讓各國與美國達成雙邊協議。路透報導，川普政府希望在九十天內拚出九十件貿易協議；白宮貿易顧問納瓦羅指出，該艱鉅任務是可能達成的，而川普「做為老闆，是首席談判代表，沒有他仔細檢視，任何事都無法完成」。

納瓦羅接受福斯新聞訪問說，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾都能達成這項工作，但最終定奪者是總統川普；格里爾表示，「我們可以進行到一個階段，讓總統敲定協議。他可談判、也可考慮接受，否則他將課徵關稅」。

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