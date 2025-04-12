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關稅戰重創油價 俄羅斯掃到颱風尾

2025/04/12 05:30

國際油價劇烈震盪，下週國內無鉛汽油每公升估大降9角、柴油大降1.4元。（資料照）國際油價劇烈震盪，下週國內無鉛汽油每公升估大降9角、柴油大降1.4元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美中不斷升級關稅戰，恐拖累全球經濟成長、降低對原油需求。紐約西德州中級原油期貨已挫低到每桶六十美元關卡、布蘭特原油期貨也下跌至每桶約六十三美元，全球第三大原油出口國俄羅斯，雖未在這波關稅戰的暴風圈內、卻被掃到颱風尾；俄羅斯中央銀行坦言，若國際油價跌破該國「財政平衡油價」，不只財政壓力倍增，國防開支也將受到衝擊。

Catalyst能源基礎設施基金聯合投資經理人霍夫曼（Henry Hoffman）表示：「若美中貿易爭端持續下去，全球經濟很可能會受到重大衝擊。」

俄羅斯財政高度倚賴原油出口，雖該國並未公布財政平衡油價數據，但俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）日前在國會指出，俄羅斯的國家財政將因此受到沉重壓力，經濟將面臨風險。

95無鉛汽油 下週有望重見2字頭

國際油價劇烈震盪，台灣中油調價指標7D3B（七成杜拜、三成布蘭特原油）週均價暴跌近十美元，雙平穩措施擬暫緩，下週國內無鉛汽油每公升估可大降九角、柴油大降一．四元，九五無鉛汽油有望暌違三年三個月後重見「二字頭」。

若按照預估，下週中油各式油品參考零售價格分別為：九二無鉛汽油每公升二十七．九元、九五無鉛汽油二十九．四元、九八無鉛汽油三十一．四元、超級柴油為二十六．五元；實際調整金額仍以週日中油正式公布為準。

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