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美債、美元同步遭拋售》市場瘋狂套現 美國債避風港地位動搖

2025/04/12 05:30

川普政府關稅戰升級，被視為避險資產的美國國債遭大幅拋售，資金最佳避風港地位恐動搖。（路透）川普政府關稅戰升級，被視為避險資產的美國國債遭大幅拋售，資金最佳避風港地位恐動搖。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普發動百年最大規模的關稅戰，長期被資本市場視為資金最佳避風港的美國國債，近來短期間出現動輒三、四十個基點的罕見大幅震盪。分析師認為，當市場因不確定性陷入恐慌時，就會出現不管是風險資產或無風險資產瘋狂套現的流動性需求，若持續惡化，恐動搖美國國債的地位。

彭博報導，美國國債被華爾街譽為極度安全的避險資產，長期來一直是投資人在恐慌時期的首選標的。在全球金融危機、九一一恐怖攻擊，甚至美國信評被降級時，美國國債仍上漲，但在川普二日宣布對等關稅措施後，美國國債殖利率激增，即國債價格大跌，且美元也一反二○一八年川普啟動美中貿易戰時的升值走勢而重挫。

市場對於持有美國資產信心下降

報導分析，更令人不安的是近期市場走勢，投資人拋售十年期與三十年期國債，同時瘋狂拋售股票、加密貨幣與其他風險資產。顯示投資人對美債的信心不再是理所當然，這對全球金融系統有著深遠影響，因做為全球「無風險」資產，美國國債被用來確定從股票到主權債券、抵押貸款利率等所有資產的價格，同時也做為每日數兆美元的抵押品。

金融刊物《格蘭特利率觀察家》創辦人格蘭特說，美國國債與美元的強勁實力來自於「全球對美國財政與貨幣管理能力的認知，以及美國政治與財政機構的穩健性；或許全球對此正重新考慮」。

國際金價衝破3200美元 創新紀錄

自二日至十日，美股已重挫七％，美國三十年期公債殖利率不跌反升，實際上漲約四十個基點（○．四％），自一九七○年代以來為第五次同步出現如此規模的波動；昨美債續跌，十年期公債殖利率漲至四．四九％、三十年期殖利率漲至四．九二％。

黃金反而成為投資人首選的避險資產，金價昨再漲一．九％至每英兩三二三七．八九美元，創新紀錄，多數亞股昨走跌，日經二二五收跌逾一千點，美股早盤由黑翻紅，高盛認為由於美國與三大貿易夥伴歐加中的關係緊張，今年衰退機率為四十五％。

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