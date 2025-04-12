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看問題》學者：關稅互不相讓 美中兩敗俱傷

2025/04/12 05:30

美國與中國在關稅戰上互不相讓，台經院景氣中心主任孫明德直言，「美中雙方是兩敗俱傷」。（資料照）美國與中國在關稅戰上互不相讓，台經院景氣中心主任孫明德直言，「美中雙方是兩敗俱傷」。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國與中國在關稅戰上互不相讓，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，「美中雙方是兩敗俱傷」，美國關稅將導致自己經濟衰退、物價上漲，中國則是外銷受挫、GDP（國內生產毛額）成長下降，而台灣也會受到間接傷害。

美經濟恐陷衰退 中國GDP下降

美國總統川普已宣布對等關稅暫緩九十天，在此期間僅徵收十％的關稅，但對中國關稅提高至一四五％，以回應中國對美國的報復措施；而中國也對美關稅提高至一二五％，美中貿易戰越演越烈。

在物價方面，孫明德分析，美國目前對中國、墨西哥和加拿大仍採高關稅，以這些國家對美國的進口比重進行加權計算，美國平均關稅將從過去的二％左右提升到三十％以上；根據投行估算，美國關稅每提升十％，物價將上漲一個百分點，加劇美國通膨。

經濟成長方面，外界都在觀望這九十天緩衝期，很多美國企業正在減少投資、消費者也縮減支出，因此經濟學人預估，美國今年可能陷入經濟衰退。

孫明德指出，對中國來說，關稅只要高到一個程度，美中雙方可能就沒有買賣；經濟學人預測，中國GDP成長會受到至少一個百分點的衝擊。

至於對台灣的影響，孫明德認為有兩方面：匯率戰、從中國轉銷美國的台灣產品受挫。他說，接下來中國可能會讓人民幣貶值，為的是把生產過剩的商品傾銷到其他國家，這將對台灣出口造成衝擊。

衝擊台外銷 但美台供應鏈更緊密

此外，台灣有很多中間財出口到中國，經過生產加工為最終商品再賣到美國，例如Apple手機就是從台灣出口晶片和零組件，在中國組裝成終端手機，如今Apple手機在高關稅下等同漲了一倍以上，一旦終端需求降低，台灣外銷的產品也會受到衝擊。

不過美中關稅戰並非全是壞消息，孫明德認為，美國現在擺明和中國勢不兩立，以後會更依賴台灣廠商代工生產，也就是美中抗衡可能有助美台供應鏈更加緊密，對台商訂單有利，但工廠不一定設在台灣，台灣未必直接獲益。

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