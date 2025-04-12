46％對等關稅拚減半》越南自救 嚴打中國洗產地

越南計畫嚴厲打擊中國輸美的轉口貿易「洗產地」產品，以及升高輸往中國的晶片與軍民兩用等敏感產品出口管制，爭取美國對等關稅從預定的46％減半。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透披露，越南計畫嚴厲打擊中國輸美的轉口貿易「洗產地」產品，以及升高輸往中國的晶片與軍民兩用等敏感產品出口管制，以期將美國對越南的對等關稅，從預定的四十六％降至二十二到二十八％之間，甚至力拚更低。

輸中晶片與軍民兩用產品 出口管制提高

報導說，該計畫提出的時機，正值美國高級官員、包括白宮貿易顧問納瓦羅對標示「越南製造」的輸美中國產品提出疑慮之際；中國企業先前大舉透過轉口貿易，規避直接輸美的較高關稅。

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自川普第一任期以來，許多跨國企業採取「中國加一」政策，紛紛在越南設廠以降低中國風險，但卻被中企洗產地行為拖累；越南目前進退維谷，試圖維持與美國貿易，但也不希望激怒中國，因美國是其最大出口市場與安全夥伴，而中國是最大投資來源國。

知情者說，在川普宣布對等關稅數小時後，越南政府辦公室與貿易專家召開緊急會議，以處理華府對智財竊取及洗產地的疑慮。在會議上，貿易部與海關官員被要求加強管控，並於兩週內制定打擊非法轉運的計畫。消息來源指出，該計畫可能延至四月底，河內希望謹慎行事，以免激怒中國。

非法轉運是指某個國家將產品運送至關稅稅率較低的第三國，改變生產地後再出口目標國家；許多越南出口至西方的產品具中國製成分，而中企也擴大在越南設廠，以服務美國客戶。

報導還說，越南將針對經該國輸往中國的敏感產品、例如半導體等軍民兩用產品，實施較嚴格的管制措施；文件顯示，一些主要貿易夥伴國已要求河內「盡可能降低在未經出口國同意下，將這些技術轉移給第三國的可能性」。

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