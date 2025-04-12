145％ vs.125％》美中關稅對轟 中國陷通縮難拚內需

美國川普政府不斷追加關稅，美國對中國關稅累計已達145％，中國昨公告調整美國進口產品關稅至125％，美中陷入關稅互轟的熱戰。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在白宮追加說明自川普上任以來，對中國產品課徵的關稅已達一四五％後，中國昨公告調整美國進口產品關稅至一二五％，美中陷入關稅互轟的熱戰。紐約時報報導，中國希望靠內需打贏關稅戰，但理想很豐滿、現實很骨感，因為中國消費面臨的更大問題不是物價上漲、而是通貨緊縮，也就是民眾對未來收入不穩定的疑慮下，根本不願消費。

美國總統川普重申，「他們長久以來真的一直占我們國家的便宜」，但他期待彼此最終能找到對雙方有利的方法，達成協議。他說，他很尊重中國國家主席習近平，「他是我多年的朋友」。

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習首表態：不畏懼任何無理打壓

習近平昨會見來訪的西班牙總理桑傑士說，「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。七十多年來，中國發展始終靠的是自力更生，艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓」。這是自川普宣布對等關稅以來，習首度發表看法。

中國國務院關稅稅則委員會昨公告，美國對中國實施的高關稅「嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律與常識，完全是單邊霸凌脅迫做法」；公告指出，將調整加徵美國關稅稅率由八十四％提高至一二五％，同時「鑑於目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美產品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

紐時看壞：中國難靠內需撐經濟

紐約時報報導，中國希望透過提振內需來與美國打持久關稅戰，中共黨媒「人民日報」評論說，「面對高關稅持續壓縮對美貿易空間，我們更要把擴大內需作為長期戰略，努力把消費打造成經濟增長的主動力和壓艙石，發揮超大規模市場優勢」。

但紐時直言，這說來容易做來難；關稅戰還沒開打前，中國內需疲軟且內卷流血競爭，疫後經濟復甦乏力、工廠紛紛倒閉，青年失業率居高不下，且許多中國中產階級家庭財富基礎的房產價格暴跌。

中國官方最新數據，三月消費者物價指數（CPI）年減○．一％，連續第二個月下滑，生產者物價指數（PPI）年減二．五％，顯示通縮惡化。

凱投宏觀經濟學家普里查德指出，基於中國企業出口其過剩產能將更加困難，未來幾季中國的通縮壓力勢必加深；經濟學人智庫中國問題分析師徐天辰也認為，「美中貿易沒有回頭路了，當支撐經濟成長主力的出口將面臨困境，中國經濟唯一能夠選擇的大概僅剩刺激內需」。

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