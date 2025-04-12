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台茶加強產地溯源 阻中茶洗產地

2025/04/12 05:30

因應台美關稅變局，農業部昨邀集茶葉產業業者與談。（記者楊媛婷攝）因應台美關稅變局，農業部昨邀集茶葉產業業者與談。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣茶葉最大外銷市場為美國，占總體外銷量約三成，面對台美關稅變局，農業部昨天邀集茶葉產業業者與談。農業部次長胡忠一表示，雖擔憂美國市場受景氣影響萎縮，但在美國市場茶葉主要競爭對手國關稅更高，認為危機也是轉機，將更加強產地溯源，避免境外茶洗產地。

補助業者國外行銷費 農業部14日公布詳情

胡忠一指出，農業部提出三大措施，首先是加大貸款額度、提供利息補貼，也會持續提升台灣茶產業競爭力並加強國內外行銷，其中將提供業者國外行銷推廣的費用補助等，提案已在行政院院會通過，詳情擬於十四日對外公布。

台灣茶葉在美國的競爭對手國為中、越、斯里蘭卡、印、英，被美國課徵的對等關稅分別是五十四％、四十六％、四十四％、二十六％、十％，目前最新關稅又調整為中國達一四五％，其他國家暫緩期為十％。

胡忠一說，最終關稅還未確定下，對台灣茶產業是危機也是轉機，台灣茶在美國市場最大競爭對手是中國，會把握機會拓展台茶在美市場，我國於二年前就將國產茶葉納全溯源品項，就是避免境外茶混充，未來也會將相關制度推廣到國際，讓國際對台灣茶葉更信賴。

農糧署署長姚士源表示，台灣有茶葉產地檢定技術，為防堵洗產地，今年的稽查件數將會從七百件再增加三成。

台灣茶輸出公會理事長吳立文表示，輸美的茶業主要是三公斤以上包裝商用茶（手搖飲原料）為主，關稅變局下最擔心消費市場萎縮，但這也會是台灣茶進一步拓美市場的機會，等政府提出步驟跟方向後，一定全力配合。

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