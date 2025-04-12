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進口肉品產地標示 卓揆：談判時據理力爭

2025/04/12 05:30

卓榮泰昨到立院專案報告美國關稅政策因應作為並備質詢。（記者塗建榮攝）卓榮泰昨到立院專案報告美國關稅政策因應作為並備質詢。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨在立法院質詢表示，美國長期認為我國標示進口牛、豬產地是非關稅貿易障礙，質疑政府未來在台美關稅談判時「會不會讓」？行政院長卓榮泰表示，政府首先考量民眾健康，其次是國內消費習慣及國際科學標準衡平考量，在談判時據理力爭。

卓榮泰昨到立院專案報告美國關稅政策因應作為並備質詢。王鴻薇質詢表示，根據台灣食安法規定，進口的牛肉、豬肉必須標示產地，美國長期指責台灣的非關稅貿易障礙，其中就有食品安全，也就是針對牛、豬肉的產地標示。未來政府在台美關稅談判時，牛豬的標示會不會取消，「會不會讓（步）」？

卓榮泰回應，政府會首先考慮民眾健康，再來是國內市場消費習慣，也會衡平考量國際標準與科學證據，若是國際社會共同標準，如何與台灣民眾健康、消費習慣做區別，政府會在談判時據理力爭，解釋台灣的狀況。

王鴻薇追問，法律明訂基改食品不得進入校園，美方要求不能對此有任何歧視規定，政府有沒有可能開放？

卓榮泰表示，政府的基本原則和前述答覆相同，他得知立院委員會也正在審慎評估、提出建議，行政院會就此再做討論。卓強調，台美之間的非關稅貿易障礙範圍滿大，部分可衡量雙方對等互惠的關係來調整。

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