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蝴蝶蘭赴美接力生產 3策略支持鬼頭刀

2025/04/12 05:30

漁業署長王茂城（右2）昨赴蘇澳區漁會主持「因應美國加徵關稅我國鬼頭刀產業支持方案座談會」。（記者王峻祺攝）漁業署長王茂城（右2）昨赴蘇澳區漁會主持「因應美國加徵關稅我國鬼頭刀產業支持方案座談會」。（記者王峻祺攝）

〔記者楊媛婷、王峻祺／綜合報導〕美國是我國蝴蝶蘭最大外銷市場，占總體外銷量四成，農業部昨邀業者與談，次長胡忠一強調，將更健全冷鏈延長花卉保鮮期，讓原是大苗出口到美國再行培育的台灣蝴蝶蘭，轉成中小苗出口，進一步降低成本；漁業署長王茂城昨則到宜蘭召開說明會，強調將祭出金融周轉金等三項作法支持鬼頭刀出口。

國內蝴蝶蘭栽種面積達二六○公頃，一年產值約六十一億元，其中出口產值為四十九．四億元，去年出口到美國的蝴蝶蘭產值約十九．七億元。胡忠一表示，原本台灣蝴蝶蘭輸美為零關稅，調整為三十二％時當然大受衝擊，目前又暫調降為十％後，台灣蝴蝶蘭與美國市場主要競爭對手的荷蘭仍可比肩。

他表示，除提供業者擴大貸款額度與利息補貼，美國市場可能轉為疲軟後，將轉向開拓日本、加拿大等市場，還有拓展國內通路；另為降低業者成本，未來台灣蝴蝶蘭也傾向如荷蘭一樣，用中小苗模式到美國生產，但台灣在美國接力生產基地不如荷蘭大，盼可與台糖加州生產基地合作。

南方澳鬼頭刀產量約占全國三十％，王茂城昨赴蘇澳區漁會主持「因應美國加徵關稅我國鬼頭刀產業支持方案座談會」；他說，不管美國加徵關稅是十％或三十二％，外銷成本都相對墊高，行政院給農業部一八○億元預算因應，其中水產部門約三十億元。

王茂城說，鬼頭刀主要產地為宜蘭南方澳、台東新港及屏東東港，平均年總產量達五千多公噸，外銷美國占七十％，針對加徵關稅因應，將有金融支持、外銷獎勵措施及提升船艙冷鏈設備等三項作法。

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