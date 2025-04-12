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台中機械業︰拉近競爭國關稅差距

2025/04/12 05:30

賴清德總統（右）昨赴台中工業區產業座談會，傾聽機械、工具機業者意見。（記者黃旭磊攝）賴清德總統（右）昨赴台中工業區產業座談會，傾聽機械、工具機業者意見。（記者黃旭磊攝）

90天關稅暫緩期 盼加開國籍航班助順利出貨

〔記者黃旭磊、林菁樺／綜合報導〕賴清德總統昨赴台中工業區產業座談會，傾聽機械、工具機業者意見。產業界代表都期待政府要掌握美方給予的九十天關稅暫緩期，務必拉近與競爭國的關稅差距，也呼籲在此期間由政府出面協調，加開國籍航班，讓廠商可順利出貨。

機械公會理事長莊大立抱怨，機械業進口非常多的半導體設備，對美國是貿易順差，過去輸美產品只被課三至五％稅率，這次卻被課重稅，台灣業者當然覺得很委屈。

成立應變小組 加快報關效率

工具機公會理事長陳伯佳表示，因應川普政府新關稅政策，希望報關出口可提升效率，建議在九十天延緩實施三十二％關稅期間，需有一個應變小組協助業者報關；他說，工具機組裝費時一到二個月，對等關稅暫緩期僅九十天，若川普政策一變再變，業界根本難以因應。

根據統計，今年首季整體機械出口持續成長，但工具機仍是主要出口貨品中最大衰退者，顯示工具機需求相對疲軟；機械原可好轉向上，但未來勢必遭受川普關稅衝擊。

工具機公會建議，工具機、機械產品輸美並非零關稅，平均關稅落在四至五％，對等關稅暫緩期仍需課徵十％，客戶多把握短短九十天，盡快拉貨、建立庫存，希望政府可協調加開國籍航班，讓業者可順利交貨。

匯率大幅升值 加重出口打擊

機械公會強調，暫緩期九十天不是沒有關稅，對台灣機械出口仍造成影響，若新台幣匯率再持續大幅升值，將加重對台灣機械出口打擊，政府宜適時協助調控匯率。

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