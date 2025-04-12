對等關稅若逾3成 衝擊製造業12.5萬人

行政院長卓榮泰昨表示，若被加徵稅率30％以上、且關稅高於其他競爭對手逾10％，美國自台灣進口將減少21％。（記者塗建榮攝）

面臨轉單、生產過剩風險 擠壓內銷市場

〔記者陳政宇／台北報導〕美國先前對台加徵對等關稅三十二％，行政院長卓榮泰昨說明，若被加徵稅率三十％以上、且關稅高於其他競爭對手逾十％，美國自台灣進口將減少二十一％，且我國將面臨轉單風險、產能過剩、擠壓內銷市場等問題，並影響製造業十二．五萬就業人數。

立法院會昨邀請卓榮泰針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備詢。卓揆指出，在低關稅推估情境下，台灣被加徵關稅介於十％至二十％、且稅率低於其他競爭對手，對台灣產業主要影響為新增關稅支出，不至於發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地問題，產業衝擊屬於風險可控，以四年為期，總體因應支援方案預算推算為三六一億元。

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若為高關稅推估情境，假設被加徵稅率介於二十％到三十％，且稅率較其他競爭對手高一％至十％，製造業的電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械等業別，受衝擊風險較高，農業則是蝴蝶蘭、茶葉、水產衝擊較大，需透過更充足的預算規模加以因應，總體支援方案預算估算為五七六億元。

至於極高關稅推估情境，若台灣被加徵稅率高於三十％、且關稅高於其他競爭對手逾十％以上，除新增關稅支出外，美國自台灣進口將減少二十一％以上，即台灣出口美國市占率將下滑○．七二％；台灣產業將面臨美國客戶轉單風險、產業有移轉生產基地壓力，連帶影響產能過剩、庫存過多、外銷產品轉為內銷擠壓市場等問題，因此研擬約八八○億元支援方案。

報告進一步分析產業影響，製造業方面，台灣工業產品出口美國將衰退二十六％，影響製造業產值五％及十二．五萬就業人數，其中對電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材雜項、鋼鐵金屬、一般化學及家電的影響較大。

農業方面，蝴蝶蘭每年需多負擔三．二億元，茶葉每年出口成本增加一．一億元，毛豆影響約一億八八四萬元，吳郭魚出口成本增加約四億六千萬餘元，鬼頭刀影響一．一億元，鱸魚影響約六千九百萬餘元。

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