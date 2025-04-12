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卓揆︰台灣不是中國隊 大力查緝洗產地

2025/04/12 05:30

關稅衝擊三情境因應策略關稅衝擊三情境因應策略

美對中關稅拉高至145％ 低價產品恐傾銷來台

〔記者陳政宇／台北報導〕美國暫緩實施對等關稅九十天，各國把握談判關鍵期。行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告時強調，政府會積極解決非關稅貿易障礙，以利談判順暢。而中國對等關稅被大幅增加至一四五％，恐帶動中國更多低價產品傾銷台灣，或利用台灣違規轉運至美國；他強調，台灣就是台灣，不會是中國隊，一定會大力查緝洗產地等問題。

積極解決非關稅貿易障礙 以利談判順暢

民進黨立委賴瑞隆指出，根據財政部提供資料，我國從二○一八年九月起加強查核商品標示偽冒標示，防堵中國產品透過台灣轉運美國措施後，每年查到的案件數呈現增加趨勢；如今美中貿易戰升級，政府應強化配套，不要讓不肖業者破壞台美之間建立的信賴關係。

民進黨立委蔡易餘提醒，部分台商本身就於中國設有據點，兩地經營模式交錯，讓洗產地的可能性大幅增加；若中國企業或投機者藉由台灣名義，將原產於中國的貨品包裝、加工再輸出至美國，會嚴重破壞國際對台信賴，也可能導致台灣未來被納入美方高關稅名單，造成不可估量的經濟衝擊。

卓揆強調，政府將針對美方長期所關切，中國產品透過台灣、越南等地低價傾銷、違規轉運及我高科技產品出口管制的方式，展現我國強化管理的決心，以減少這些問題對台美經貿關係的影響。另因中國對等關稅稅率被大幅增加至一四五％，恐會帶動中國更多低價產品傾銷台灣，或是利用台灣違規轉運至美國，政府會加大管理力道，嚴密監控並積極查緝，確保國家與產業利益。

民進黨立委何欣純擔心，賴清德總統「脫中入北」方向奏效，但產業遭受衝擊已成事實，在行政院八八○億元特別條例或預算尚未完成前，面對廠商出貨已到美國港口、或是貨船在海上、收單且已經產製好被退訂、備料完畢被抽單等的巨大損失，都已經或正在發生，這不僅是廠商眼前的損失，還包括台灣整體產業供應鏈的生存問題，需要政府及時協助。

產業如急需資金 可動用4大基金度難關

卓揆表示，若情勢沒有重大變化，希望支持產業的特別條例能在下週四就能出行政院，送到立法院審議；而在特別條例與特別預算通過前，若有產業急需資金協助因應，可從各部會預算中「移緩濟急」，或動用第二預備金，甚至可動用就安基金等四大基金來支應，希望能幫助產業度過難關。

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