飆股幕後》營運谷底已過 上海商銀本週逆漲4%

上海商銀近期卻逆勢走揚，不但在台股本周血崩式重挫中，出現４個交易日大漲收紅的走勢。（資料照）

記者李靚慧／特稿

受關稅戰衝擊，儘管多數金融股去年獲利亮眼，仍無法倖免因外資大舉賣超而下跌，但在一片跌勢中，去年下半年股價表現持續疲弱的上海商銀（5876），近期卻逆勢走揚，不但在台股本週血崩式重挫中，出現4個交易日收紅的走勢，昨股價以47.8元作收，單週上漲4％；累計今年以來漲幅逾2成，若與去年11月的低點36.75元相較，股價更有3成的漲幅。

港子行增提呆帳 處方香港投資

上海商銀持股57.6%的香港上海商業銀行（港子行），是上海商銀最重要的子公司，但港子行卻因香港不動產市場惡化，增提鉅額呆帳衝擊獲利，讓上海商銀過去2年深陷香港房地產市場重挫之苦。

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上海商銀發言人呂紹宇指出，相關受影響的提存已在去年結束，今年初評估2025年的營運展望「審慎樂觀」，對於以往採取「晴天備糧、年底撥出獲利增加提存」的作法，今年改為分散至每月增加提存。

此外，上海商銀去年底也公告，處分持有的16.67%香港人壽保險公司股份，總金額達港幣2.94億元，預估獲利港幣1.68億元（約新台幣7億元），該筆處分利益將於今年認列，將有助於母公司獲利提升。

上海商銀自結3月稅後盈餘14.92億元，累計前3月稅後獲利45.5億元、年增6%，每股稅後盈餘（EPS）0.94元。上海商銀去年稅後盈餘134.7億元，EPS2.78元，董事會已決議每股配發現金股利1.8元，是連4年配發1.8元現金股利。

本週上海商銀股價逆勢上漲，三大法人大舉買超功不可沒。統計外資連續4個交易日大舉買超共1.71萬張；投信及自營商本週也分別買超1.2萬及1.3萬張。

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