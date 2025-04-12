飆股幕後》受惠去中換機潮 陞泰近月漲3成

陞泰總經理陳純平指出，耕耘AI新品、價值服務，審慎樂觀看2025年。（資料照）

記者歐宇祥／特稿

近期台股被美國對等關稅政策攪成一團混水，而安控廠陞泰（8072）從上月初公告去年財報、獲利年增近7成後，就帶動股價一路飆高，至今翻漲3成，本週雖也受股災影響劇烈震盪，但週漲幅仍近5%，表現遠勝大盤，本週三股價還一度衝上34.45元，創2年多來新高，昨股價以33.35元作收，成交量逾1.3萬張。

週漲幅近5% 表現遠勝大盤

陞泰3月營收9498億元，月減7%、年增14%，第一季營收2.66億元、年增18%，為5季來高點。去年全球安控產業需求放緩，台系安控廠營運都壓抑，不過產業多看好今年需求有望回穩，且陞泰安控領域的消費性產品比重不高，受總經波動影響小。

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陞泰昨表示，因公司安控產品以內銷為大宗，並主要銷售台北101等企業客戶，換機潮會穩定輪動，又持續受惠國內汰換中國產品的MIT換機潮，料今年力道會稍強於去年，正向看安控事業，並將持續耕耘高獲利產品。

近年因美中貿易對抗，安控產業有轉單商機，儘管近期美國對等關稅恐將衝擊各產業，不過陞泰指出，出貨美國的比重僅低個位數，因此安控事業不受關稅衝擊，但占營收75%的半導體代理受總經環境影響更多，唯因有90天暫緩，第二季營運料如預期，並審慎觀察後市。

陞泰去年稅後淨利1億元，每股稅後盈餘（EPS）1.25元，為近10年高點，每股擬配息1元。總經理陳純平日前指出，今年不確定性因素多，美國政策動向將連動安控產業脈動，不過仍預期產業會成長，陞泰耕耘AI新品、價值服務，審慎樂觀看2025年；陞泰對外窗口昨則表示，今年整體營運仍拚成長。

三大法人對陞泰股票著墨不多，而10日陞泰的當沖成交量為1568張、占比33%，稍微降溫，同日融資、融券同步減少，宜留意後續股價波動。

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