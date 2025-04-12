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關稅暫緩期趕貨 技嘉Q2優於Q1

2025/04/12 05:30

技嘉共同總經理林英宇（左起）、李宜泰，發言人劉文忠看好全年營收成長雙位數百分比。（記者方韋傑攝）技嘉共同總經理林英宇（左起）、李宜泰，發言人劉文忠看好全年營收成長雙位數百分比。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠技嘉（2376）昨於線上法說會表示，由於美國向75個國家暫緩實施對等關稅，延長90天的貿易談判期，客戶因此要求本季加快交貨速度，因此，預估第2季營運將優於第1季，雖然下半年還要繼續觀察全球政經局勢變化，但初估2025全年業績仍然可望成長雙位數百分比。

美占營收不到2成 直接影響不大

技嘉指出，美國市場占公司營收比重低於2成，公司也未承接北美4大雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，因此對等關稅的影響層面有限，但確實開始有客戶希望把握貿易談判寬限期，提前出貨第3季訂單，集團位於馬來西亞、美國的新組裝線已開始啟用，力求在地緣政治變動中完善風險控管能力。

此外，由於美國對等關稅的具體實施細節與方式尚不明確，而客戶是否自行吸收關稅成本、醞釀調漲終端產品售價，技嘉將與客戶保持順暢溝通，依照產品特性與確切的市場情況，靈活把握調價時機與決定合理的分攤模式。

從產品面來看，技嘉目前仍以輝達（NVIDIA）H系列伺服器為營收主力，而最新一代的GB200伺服器則已陸續送交客戶進行測試，下一代的GB300、GB10伺服器則目標從第3季起逐步向市場供應。除了企業端對於AI運算力仍有強勁需求，電競與創作等消費者端也將帶旺顯卡、主板銷售，技嘉從本季開始也向市場提供旗下最新AI筆電，全年出貨挑戰倍數成長。

關於搭載特殊積體電路晶片的AI伺服器市占率有逐漸增溫的跡象，技嘉提到，公司在新品研發上皆抱持開放態度，積極嘗試各種切入角度，對於營運版圖佈局，也同時留意任何潛在的併購機會，「隨著AI應用軟體的興起，很快會普及到各個層面，我們認為（發展）力道會越來越強」，技嘉也會繼續跟隨市場腳步並超前部署。

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