世界先進︰關稅暫緩有急單 加速星國12吋廠

世界先進董事長方略昨指出，新加坡12吋廠不僅沒有如外傳會放緩，還將加速興建，希望能提早量產。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）董事長方略昨指出，美國川普政府宣布對75國暫緩課徵高額對等關稅，近期已看到客戶提早拉貨的急單出現，在關稅戰未確定前，公司將「靜觀其變」，投資也不變，新加坡12吋廠不僅沒有如外傳會放緩，還將加速興建，希望能提早量產。

方略指出，川普的關稅政策短期看來是負面影響，尤其他的決策模式變來變去，今天推翻昨天講的，由於政策還有轉變的可能性，半導體業目前很難預測未來，世界先進只能「靜觀其變」，先前法說會預估全年營運呈溫和成長的走勢，隨著關稅大戰開打，將看後續再重新檢視。

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中廠野蠻搶單 台廠強在信任

方略表示，半導體尚未列入關稅課徵範圍，未來如何也是未知數，無論關稅如何增加，中國半導體成熟製程產能過剩、殺價競爭已是不爭的事實。中國此不太符合商業邏輯的競爭行為，使整個產業鏈分裂，也使客戶失去信任感，開始逐步轉出，對世界先進反而有爭取更多客戶轉單的機會，帶來一些正向影響。

世界先進去年與恩智浦半導體於宣布在新加坡合資VSMC公司，興建該公司首座12吋晶圓廠，總投資金額約為78億美元，去年下半年動土興建，預計於2027年採用130奈米至40奈米的技術量產。

方略表示，新加坡廠投資案不會因關稅而放緩，還會加速推動，因董事會認為是既定投資項目，希望愈快運轉愈好，他希望量產時間能超前。世界先進今年資本支出高達6到7百億元新高，大部分用在新加坡建廠，折舊費用預估到2027年真正有產出時才會明顯產生。

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