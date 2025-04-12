對等關稅豁免90日 搶運爆艙、塞港恐再現

市場人士表示，在客戶重新出貨，以及船商減班率放大到30%下，預期下週亞洲地區可望出現爆艙潮。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）上漲1.9點，來到1394.68點，週漲幅0.13%，為連3漲，四大主要航線中，遠東到歐洲線運價上漲、遠東到美國航線則下跌。

歐洲線走揚 美國線下跌

市場人士表示，考量美中之間的關稅衝突，美國客戶目前多採觀望態度；在東南亞方面，客戶出貨回溫中。整體而言，在客戶重新出貨，以及船商減班率放大到30%下，預期下週亞洲地區可望出現爆艙潮。

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市場人士進一步指出，美國總統川普宣布除中國外，對各國課徵對等關稅10%為期90天後，客戶從取消訂單、退關，立即改為重新下單，不過貨量則有較過去減少一點，而東南亞地區可以停靠1.3萬TEU（20呎櫃）船舶的碼頭不多，多要靠2000-6000TEU船舶運送，預期碼頭裝卸量增加下，下週塞港、爆艙情形可以預見。

東南亞貨量增 難填補中國市場

不過，東南亞貨量再多，恐仍無法填補貨量占比達30-50%的中國市場，也因此船商減班30%因應。

最新一期的運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU為1356美元，較前一期上漲20美元，週漲幅1.49%；遠東到地中海運價每TEU為2144美元，較前一期上漲116美元，漲幅5.71%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2202美元，較前一期下跌111美元，跌幅4.8%；遠東到美東每FEU為3226美元，較前一期下跌80美元，跌幅2.41%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一期上漲3美元，來到448美元，漲幅0.67%。

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