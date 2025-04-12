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美關稅談判第一批 台灣上桌 台灣加一 賴：加強與美經貿合作 布局全球

2025/04/12 05:30

賴清德總統昨赴台中與機械及工具機業者座談，強調要利用關稅談判機會和美國加強經貿合作、增加對美採購，將國家經濟發展策略調整為「台灣加一」。（記者廖耀東攝）賴清德總統昨赴台中與機械及工具機業者座談，強調要利用關稅談判機會和美國加強經貿合作、增加對美採購，將國家經濟發展策略調整為「台灣加一」。（記者廖耀東攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕賴清德總統昨赴台中與機械及工具機業者座談，他以台語發言近十一分鐘，稱「台灣是（美國）第一批談判對象，政府要保護產業發展」，要大家有信心；賴總統還強調，要利用關稅談判機會和美國加強經貿合作、增加對美採購，將國家經濟發展策略調整為「台灣加一」，改為「立足台灣、布局全球、加強美國及行銷全世界」。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）十一日接受福斯新聞訪問時透露，當日稍晚將與以色列和台灣代表就關稅對談，並稱中國做出關稅報復的反應令人遺憾。

賴清德昨與業者進行兩小時座談，呼籲業者協助美國再工業化，並與政府合作嚴肅面對洗產地問題，利用降低對等關稅機會化危機為轉機，讓台美雙方排除貿易障礙，加強雙方貿易投資。

兼任民進黨主席的賴清德日前在中常會中指出，過去說台積電在台灣，才有矽盾可保台，但全球北方民主國家都想爭取優秀台商，投資「脫中入北」能以自身經濟實力立足台灣、布局全球。他昨補充，要利用關稅談判機會和美國加強經貿合作，同時將「立足台灣、布局全球、行銷全世界」策略，調整為「台灣加一」，改為「立足台灣、布局全球、加強美國及行銷全世界」。

總統表示，美國宣布關稅政策後，第一時間就將對策送到美國政府，原本輸美關稅是三十二％，九十天暫緩期與七十五國關稅都降到十％，台灣也被列入美國政府第一波談判對象，政府會保護產業發展。

賴總統昨偕同府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫及經濟部長郭智輝等，與工具機公會理事長陳伯佳、中小企業聯合輔導基金會董事長徐定禎等業者座談。

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