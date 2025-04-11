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關稅暫緩非停徵 六都籲政院挺產業度難關

2025/04/11 05:30

高雄市長陳其邁（左）與台南市長黃偉哲（右）出席行政院院會。（記者陳志曲攝）高雄市長陳其邁（左）與台南市長黃偉哲（右）出席行政院院會。（記者陳志曲攝）

〔記者鍾麗華、葛祐豪、賴筱桐、陳奕劭／綜合報導〕美國總統川普宣布七十五國新關稅延後九十天實施，六都首長、副市長昨列席行政院會，呼籲政院趁此時機深入了解美國政策，持續支持產業，尤其金融機構要避免「雨天收傘」，以協助產業度過難關。

籲金融業避免「雨天收傘」

高雄市長陳其邁會中表示，除台中市長盧秀燕因公無法出席，其他五都市長展現共赴國難的團結。他呼籲行政院根據最新變化，調整國家總預算，相信國會會全力支持行政院應變措施。

陳其邁受訪時也指出，鋼鐵業在南部產值最高，雖然對等關稅暫緩，但美國二十五％鋼鋁稅並未調整，面對中國鋼品低價傾銷與洗產地衝擊，希望政院給予更多支持，讓金屬跟石化等產業順利度過難關；他另建議適時放寬銀行的準備率與提供專案資金，因應未來產業資金需求。

台南市長黃偉哲表示，行政院會氣氛十分一致，希望政府爭取談判時間的同時，金融業也別雨天收傘，而是要適時提供協助，讓企業在轉型上能夠提升競爭力，爭取開拓非美國家等多元市場。

台北市長蔣萬安會中強調，與美談判過程中，希望政府可以提到相關優惠利率跟投資措施，爭取美國對台的關稅優惠同時可以受惠。對於無薪假，他希望中央可釋放公共服務職缺來擴大就業機會。

桃園市長張善政提醒政府推動對美擴大投資時，也要注意避免讓台灣經濟空洞化、核心技術外流，影響台灣勞動市場。

新北市長侯友宜強調，「兩隻大象不論打架、跳舞，我們都要很小心」，暫緩不代表不實施，這九十天是完善應變措施的關鍵時刻，中央地方應積極合作，為產業爭取轉圜空間。

代表盧秀燕出席的台中副市長鄭照新則呼籲公股行戶別抽銀根，談判時避免犧牲或衝擊農業等弱勢產業，並持續考量擴大非美市場，以分散市場風險。

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