聽產業心聲 卓揆昨訪桃園 賴今赴台中

行政院長卓榮泰（後排中站立者）昨赴桃園市出席全國首場產業座談會時強調，經濟安全就是國家安全，政府會加大給產業的安全傘，助產業根留台灣。（記者黃政嘉攝）

府院雙軌啟動產業傾聽之旅

〔記者黃政嘉、黃旭磊／綜合報導〕因應美國對等關稅衝擊，政府五策略之一是展開「產業傾聽之旅」，助產業挺過變局。行政院長卓榮泰昨赴桃園市出席全國首場產業座談會時強調，經濟安全就是國家安全，政府會加大給產業的安全傘，提供金融支持，幫助產業根留台灣；總統賴清德則將在今天上午到台中市南屯區經濟部產業園區環境保護中心，與廿多家台中市工業區廠商座談。

政府會加大安全傘 助產業根留台灣

在此國際貿易秩序重組之際，卓揆指出，絕對不能讓產業在此時對財務結構懷疑或有重大不安，已請財政部、金管會協助，在金融支持方面，不會設任何衰退期申請門檻的評估。在工業六大面向中，降低行政成本是屬於政府內部可以吸收的，如果大家認為成本還可再降，行政院就會降；但產創條例等租稅優惠措施仍在立法院審議，希望迅速過關，讓產業能得到協助。

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產創條例優惠措施 盼立院速通過

大園工業區廠商協進會理事長賴銘山表示，美國關稅政策變動，讓台灣企業都很緊張，希望政府相關優惠措施不能「收傘」，必要時應協助補貼員工無薪假薪資、提供優惠電價，穩定台灣整體產業、經濟的發展。

世堡紡織公司總經理羅孝威說，行政院提出租稅優惠、利息補貼讓廠商優先申請，不過目前申請資格主要得看對美實績，但很多供應鏈沒有，希望可以放寬資格認定。

在卓揆之後，賴總統今將與台中市工業區廠商座談；台中業者透露，總統希望藉由小型座談，傾聽到場每位業者心聲，包括台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、上銀科技董事長卓文恒預計出席，部分為賴總統在中台灣民間友人。

中市精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂表示，打擊中國應該是川普最終目的，未來會明顯區分成紅色及非紅供應鏈，各國都得選邊站，短期內政府應避免銀行雨天收傘，並放寬融資審查資格，甚至補貼融資利率，協助企業避免解僱員工甚至關廠。

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