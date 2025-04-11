楊金龍：川普不確定性高 唯一策略是談判

立法院財政委員會10日邀央行總裁楊金龍（中）、金管會主委彭金隆（左）、財政部長莊翠雲（右）等人專題報告「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」，並備質詢。（記者羅沛德攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國宣布對等關稅暫緩九十天，僅課徵十％基本關稅，激勵台北股匯同步飆漲。中央銀行總裁楊金龍認為，川普恐是未料及股市會暴跌才踩煞車，「他緊張了」；但他也指出，川普不確定因素仍存在，三個月後結果未明，「唯一途徑還是要跟他好好談」。

因川普政策急轉彎，台股昨大漲逾一六○○點，新台幣對美元盤中一度升值二．一角，最後收在三十二．八六八元，突破三十三元整數關卡。

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楊金龍昨赴立法院備詢，多位立委關心這是否代表利空出盡、或影響遞延？楊金龍認為，如果不確定因素無法消除，影響將一直遞延下去，仍將會造成全球金融波動。

川普政府現又將關稅暫時調回至十％，楊金龍研判，川普總統應該沒想到對等關稅公布後，衝擊最大的是美國股市，若他不踩煞車、美股恐怕會崩盤；且美國債券殖利率又回到四．三三％，對美國財政負擔是滿大的。

另市場傳出美國可能強迫海外債權人將持有美國債券轉為超長期債券，以減輕美國債務負擔；立委還建議可以考慮與美方交易，與美國建立「準金融同盟」，創造台美雙贏。

外匯存底逾8成是美債 談判有利籌碼

楊金龍回應說，台灣外匯存底五七八○億美元中約有八成以上是美債，可以做為我國與美方談判時的有利籌碼；但市場傳言所謂「轉換超長美債來解決美國債務危機做法」，他認為並不合理。因美債殖利率是美國金融穩定力量之一，此做法不切實際，若真正實施，美國恐先出現金融危機、並引爆全球金融海嘯。

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