未來10年增6.5兆採購 經長：台灣可望列首波談判名單

美國總統川普宣布各國對等關稅進入九十天談判期，經濟部長郭智輝（左）昨在立法院經濟委員會表示，台灣早期就展現協調誠意，可望在第一波談判名單中。右為農業部長農業部長陳駿季。右（記者叢昌瑾攝）

〔記者廖家寧、鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普宣布各國對等關稅進入九十天談判期，唯獨對提出報復性措施的中國加稅一二五％。經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會備詢時表示，台灣早期就展現協調誠意，可望在第一波談判名單中；另盤點未來政府及國營企業十年可加大對美國採購二千億美元（約台幣六．五兆），且正在整合民間採購量能，可望能提高談判籌碼。

立委關切何時開啟對美談判？郭智輝說明，我國狀況相對簡單，台美互動良好，且雙方科技貿易是充分互補，台灣在很早期就表達談判誠意，應會是在第一波談判名單。

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整合民間採購量能 增談判籌碼

郭智輝表示，政府部門與國營事業已盤點未來十年共有二千億美元採購額，這尚未納入民間採購量能，目前正在整合中，可望能再提高談判籌碼。

而採購項目除了對美天然氣採購擴大至占比三成外，是否還有其他能源項目？郭智輝說，民間智庫也有提出新能源採購建議，其他如科技類型能源、發電機等也能向美國購買，會將資料整合後提供給談判團隊。

至於國民黨團近來呼籲應對美國對等關稅採「親中反美」路線、甚至應對美強硬或報復，然而美國唯獨對提出報復措施的中國加稅一二五％。郭智輝表示，這情況是不言而喻，談判手腕並非與對方國對立，若認為談判就是對立，應該是缺乏談判經驗的人。

堵中洗產地 違規者造冊、嚴罰

郭智輝另強調，防範中國洗產地是與美國關稅談判的重點之一，台灣如果幫中國洗產地將影響美國對台灣的判斷，經濟部態度是「違規從嚴裁罰」，還會建立違規業者名單；財政部長莊翠雲也說，政府非常重視違規轉運議題，財政部與經濟部已強化機制，包括事前預防、事中管理及事後嚴懲三道防線，近期更提出精進措施。

郭智輝表示，防範洗產地首先會加強對中國貨品的監測，不管是回銷台灣、還是轉單輸美；再來是加強對業者的宣導；第三是建立違規業者的名單；第四是「一旦違規，裁罰從嚴」；最後是運用反傾銷措施，防止以台灣做為轉運點來洗產地。

財政部關務署長彭英偉也說明，為加強查緝違規轉運，近期已要求各關成立「強力查核小組」，由關務長或副關務長帶隊，查核頻率非常高；另，海關已建立「專一風險管理系統」，精準打擊違規轉運。

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