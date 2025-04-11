晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

未來10年增6.5兆採購 經長：台灣可望列首波談判名單

2025/04/11 05:30

美國總統川普宣布各國對等關稅進入九十天談判期，經濟部長郭智輝（左）昨在立法院經濟委員會表示，台灣早期就展現協調誠意，可望在第一波談判名單中。右為農業部長農業部長陳駿季。右（記者叢昌瑾攝）美國總統川普宣布各國對等關稅進入九十天談判期，經濟部長郭智輝（左）昨在立法院經濟委員會表示，台灣早期就展現協調誠意，可望在第一波談判名單中。右為農業部長農業部長陳駿季。右（記者叢昌瑾攝）

〔記者廖家寧、鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普宣布各國對等關稅進入九十天談判期，唯獨對提出報復性措施的中國加稅一二五％。經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會備詢時表示，台灣早期就展現協調誠意，可望在第一波談判名單中；另盤點未來政府及國營企業十年可加大對美國採購二千億美元（約台幣六．五兆），且正在整合民間採購量能，可望能提高談判籌碼。

立委關切何時開啟對美談判？郭智輝說明，我國狀況相對簡單，台美互動良好，且雙方科技貿易是充分互補，台灣在很早期就表達談判誠意，應會是在第一波談判名單。

整合民間採購量能 增談判籌碼

郭智輝表示，政府部門與國營事業已盤點未來十年共有二千億美元採購額，這尚未納入民間採購量能，目前正在整合中，可望能再提高談判籌碼。

而採購項目除了對美天然氣採購擴大至占比三成外，是否還有其他能源項目？郭智輝說，民間智庫也有提出新能源採購建議，其他如科技類型能源、發電機等也能向美國購買，會將資料整合後提供給談判團隊。

至於國民黨團近來呼籲應對美國對等關稅採「親中反美」路線、甚至應對美強硬或報復，然而美國唯獨對提出報復措施的中國加稅一二五％。郭智輝表示，這情況是不言而喻，談判手腕並非與對方國對立，若認為談判就是對立，應該是缺乏談判經驗的人。

堵中洗產地 違規者造冊、嚴罰

郭智輝另強調，防範中國洗產地是與美國關稅談判的重點之一，台灣如果幫中國洗產地將影響美國對台灣的判斷，經濟部態度是「違規從嚴裁罰」，還會建立違規業者名單；財政部長莊翠雲也說，政府非常重視違規轉運議題，財政部與經濟部已強化機制，包括事前預防、事中管理及事後嚴懲三道防線，近期更提出精進措施。

郭智輝表示，防範洗產地首先會加強對中國貨品的監測，不管是回銷台灣、還是轉單輸美；再來是加強對業者的宣導；第三是建立違規業者的名單；第四是「一旦違規，裁罰從嚴」；最後是運用反傾銷措施，防止以台灣做為轉運點來洗產地。

財政部關務署長彭英偉也說明，為加強查緝違規轉運，近期已要求各關成立「強力查核小組」，由關務長或副關務長帶隊，查核頻率非常高；另，海關已建立「專一風險管理系統」，精準打擊違規轉運。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財