賴投書美媒 倡深化台美經貿路徑圖

彭博昨刊登總統賴清德投書，賴總統闡明對台美貿易的戰略思考，宣示將以降低台美關稅、擴大對美採購、增加在美投資與排除非關稅貿易障礙，回應美國的新關稅政策。（取自總統府官網）

4點回應川普 降低台美所有關稅、擴大對美軍備及能源採購

彭博昨刊登總統賴清德投書，他闡明對台美貿易的戰略思考，宣示將以降低台美關稅、擴大對美採購、增加在美投資與排除非關稅貿易障礙，回應美國的新關稅政策。 （圖片來源：彭博、中油提供、取自Rep. William Timmons 臉書，本報美編後製）

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普「對等關稅」政策衝擊全球，美國財經媒體彭博昨刊登總統賴清德以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題、署名中華民國（台灣）總統的投書，闡明對台美貿易的戰略思考，並以四點回應川普，包括以降低台美間所有關稅為目標尋求重啟談判、迅速擴大對美採購、增加在美國各州的投資、努力排除非關稅貿易障礙。

80億美元66架F-16V採購案 首架出廠

賴清德指出，台灣對美採購六十六架新型F-16V戰機，首架上月於美國南卡羅萊納州格林維爾出廠，這項總額八十億美元的軍售案是川普總統首任任期簽訂，象徵台美之間緊密的共同利益。

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賴清德表示，台美也是緊密經貿夥伴，除了台積電宣布對美投資金額提高到一六五○億美元，創造數以萬計個職缺、促進亞利桑那州高科技產業聚落的興起外，台灣將致力強化在製造業與創新領域的雙邊合作，希望與各國建立長期、公平及互惠互利的貿易關係，也會致力深化台美兩國的商業合作。

台美互惠前提 對美關稅調降為零

他進一步表示，我們將依上述的核心原則回應川普總統的對等關稅政策。首先，以降低台美間所有關稅為共同目標，尋求重啟貿易談判；儘管台灣維持低關稅、平均名目關稅稅率為六％，我們願在與美國互惠的基礎上調降為零，透過消除自由公平貿易的最後障礙，促進兩國的貿易與投資往來。

速增購美農工產品 減少貿易失衡

第二，迅速擴大對美採購。賴清德表示，過去五年來，半導體與人工智慧相關零組件需求的成長，導致貿易順差擴大，台灣將透過採購美國能源、農產品及其他工業產品來減少貿易失衡，並進行更多有助台海和平穩定的軍購案；在川普首任總統任期，我們達成一八○億美元的軍售協議，未來的軍購案是建立在經濟和安全夥伴關係上，雖無法反映在貿易平衡，但對台灣「實力帶來和平」的戰略至關重要。

組台灣投資美國隊 加大美各州投資

第三，擴大在美國各州的投資。賴指出，台灣企業已在美國創造約四十萬個工作機會，我們將成立跨部會「台灣投資美國隊」，支持雙邊貿易與投資，並期待川普政府有對等回應。第四，致力排除非關稅貿易障礙，台灣將採取具體措施，解決長期以來阻礙貿易談判的議題，鄭重回應美國對高科技產品出口管制、低價商品違規轉運的關切。

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