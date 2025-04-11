1380檔奔漲停 台股漲幅、漲點創紀錄

暴跌三天的台股昨天終於強彈，逾一三八○檔個股高掛漲停，加權指數終場狂飆一六○八．二七點，漲幅達九．二五％，漲點與漲幅同創歷史單日新高。（記者塗建榮攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球股市上演「川」劇變臉！美國總統川普按下九十天「對等關稅」的暫停鍵，僅保留對中國加徵關稅，美股聞訊嗨翻天，暴跌三天的台股終於強彈，昨日開盤台指期與台積電直接跳空漲停，投資人奮力搶進，台積電、聯發科、鴻海、廣達等逾一三八○檔個股高掛漲停，加權指數終場狂飆一六○八．二七點，收在一九○○○．○三點，漲幅達九．二五％，漲點與漲幅同創歷史單日新高。

加權指數狂飆一六○八點

因川普的對等關稅政策，台股本週經歷有史以來最大跌幅與漲幅，前天融資維持率降到一一八％，創史上最低，甚至比金融海嘯還低，不少上市櫃股票在經過連續三根跌停後，昨日直接漲停鎖死。

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統一證券分析，川普突然按下對等關稅暫停鍵，美股四大指數與大型科技股全面衝高，賴清德總統投書彭博新聞，對川普對等關稅政策提出四點應對，有助於緩解台灣關稅問題，加上現階段融資餘額逐漸回到健康水位，上市櫃公司陸續實施庫藏股，以及國安基金護盤的安定力量，對台股皆有正面助益，指數反彈先看挑戰兩萬點。

啟發投顧副總經理容逸燊說，台股要進入兩萬點以上壓力相對沉重，台積電月線亦有壓力，指數要一次Ｖ轉難度較大；反彈過後，建議持盈保泰，先保留部分現金，第二季股市震盪，等待未來低接機會進場。

昨日三大法人賣超台股六十九．一億元，外資賣超五十六．七億元，投信買超二十五．七億元，自營商賣超三十八．二億元，外資期貨空單大減五二二一口，累積外資期貨淨空單降至二．二六萬口左右。

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