美國訂單快跑光 中國世界工廠崩塌

華爾街日報報導，在美國總統川普對等關稅生效後，中國工廠收到的美國訂單正在被取消；圖為洛杉磯一家派對用品店，該店大部分商品都是從中國進口。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對中國實施一二五％懲罰性關稅。華爾街日報報導，在美國總統川普對等關稅生效後，中國工廠收到的美國訂單正在被取消；與此同時，先前曾在加徵關稅後為美國客戶提供價格折扣的中國工廠坦言，現在的關稅總稅率已高到無法接受、不可能再降價了。

川普二日先宣布對中國商品加徵三十四％關稅時，在中國廣東省經營玩具和拍手器製造廠的陳慶新，就同意對美國客戶降價十％；當川普把關稅調高至八十四％時，他接到巴爾的摩一位客戶來電，取消了三月初下訂、原訂六月發貨的訂單。如今川普已將對中關稅進一步提高至一二五％，陳慶新預測，未來幾天，美國客戶還會取消更多訂單。

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凱投宏觀（Capital Economics）九日預估，如果美國關稅措施持續，未來幾年中國對美出口可能下降逾五成。

高關稅壓力 無法再降價

今年二、三月，川普以中國在類鴉片毒品芬太尼的貿易中扮演重要角色為由，對中國進口商品各加徵十％關稅，當時中國一些工廠的負責人願意為美國客戶降價，以因應這二十％關稅；沃爾瑪等零售商為了維持利潤，當時也要求中國供應商降價，還一度遭中國政府約談。

現因美國關稅大幅提高，許多中國製造商表示，無法進一步降價，否則將面臨虧本經營。但一些經濟學家表示，對中國製造商來說，美國客戶很難取代，中國家庭和企業的需求一直疲軟，其他國家為了防止中國商品傾銷，傷害本國企業，也對中國設置了貿易壁壘。

許多中國工廠負責人說，由於美國的訂單減少，計畫在中國國內和亞洲其他地區銷售更多產品；但如果短期內訂單整體下降，可能降低生產或讓員工休假，以渡過難關。

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