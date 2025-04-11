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獨對中國關稅提高至一二五％ 美中關稅對撞 75 國喘息90天

2025/04/11 05:30

美國總統川普透過社群媒體宣布，對逾七十五國的對等關稅延後實施九十天，期間僅徵收十％關稅，但對中國的關稅提高至一二五％，立即生效。圖為中國義烏一家商店老闆手持美國總統川普玩具。（法新社）美國總統川普透過社群媒體宣布，對逾七十五國的對等關稅延後實施九十天，期間僅徵收十％關稅，但對中國的關稅提高至一二五％，立即生效。圖為中國義烏一家商店老闆手持美國總統川普玩具。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易強硬脫鉤！美國總統川普推動的對等關稅措施於美東時間九日零時生效後，當日下午他又透過社群媒體宣布，對逾七十五國的對等關稅延後實施九十天，期間僅徵收十％關稅，但對中國的關稅提高至一二五％，立即生效，主要因為中國展開報復行動。美國財政部長貝森特直言，「這一直是他（川普）的策略，你甚至可以說，他要把中國逼入困境」。

川普批中國 對世界市場缺乏尊重

川普九日下午在自家社群平台「真實社群」發文說，已有逾七十五國聯絡美方希望進行談判，且未採取報復行動，他已授權暫緩實施關稅九十天；但對中國徵收的關稅即刻提高至一二五％，因「中國對世界市場缺乏尊重」。

多家外媒分析，川普之所以轉彎，主要因為債券市場出現恐慌拋售，投資人不管風險或無風險資產全數拋售套現；摩根大通執行長狄蒙在接受「福斯新聞」訪問時提及，新關稅計畫可能造成經濟衰退。股市表現與眾多商界領袖對關稅表達的擔憂，也左右川普的想法，白宮辦公室主任威爾斯（Susie Wiles）過去幾天就接到許多商界領袖的電話。

但一名與白宮關係密切的華爾街高階主管表示，貝森特是川普下此決心的推手之一，貝森特認為應暫緩對與美關係良好的國家徵收關稅，只須對中國祭出最嚴苛的關稅。

貝森特指出，他預期與美國盟友達成貿易協議，為採取集體行動對付北京奠定基礎，以解決中國不平衡貿易結構；並警告歐盟不要試圖將經濟政策轉向北京、同時遠離美國，還提及西班牙對轉向北京策略的明顯支持，稱此舉「將是自取滅亡」。澳洲則已表明，不會與中國結盟對抗美國關稅政策。

中國外交部放話：必將奉陪到底

針對川普調高關稅至一二五％，中國外交部發言人林劍九日表示，美國將關稅做為武器，侵犯各國正當權益，中方「不願打、但也不怕打」；若美國執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

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