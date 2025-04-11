書劍集》不一定沒有贏家

美國總統川普揮下關稅大刀，中國揚言奉陪到底，美對中國再加碼徵收關稅至125％。（路透檔案照）

◎歐陽書劍

美國總統川普希望以高關稅為武器，藉提高其國內投資、減少政府支出，以及降低貿易逆差，以塑造可持續的長期成長機會。接下來進入談判期，個別國家似乎都要對美國讓利；可是，如果美國想要達成的是總體的成功，在經貿關係重新排列組合的暴風雨過後，可能不是所有的國家都會受到傷害。

川普於四月二日正式宣布對等關稅後，全球金融市場哀鴻遍野，美國也未倖免。很多人在猜測川普要的是什麼？若只看經濟，依川普主要經濟策士納瓦羅（Peter Navarro）之說法，推出對等關稅是因美國受到不公平貿易的欺凌，為了避免美國工業被扼殺，必須解決長期貿易逆差，他並強調「這不是談判」。

請繼續往下閱讀...

主流經濟學家大都反對納瓦羅的主張，並提出川普關稅政策的諸多謬誤。川普不僅要對美國有貿易順差的國家加課對等關稅，連對美國有逆差的國家亦未倖免，這樣全面性地提高進口關稅，必定使美國進口物價上漲，並帶動一般物價水準的增加，而若因此使需求下降，則經濟終要陷於衰退。

美國的消費遠超過其現有國內產能，許多商品找不到低價的替代品，即使現在增加投資，也不會立即在土地上長出新工廠；因此，終究要談判。對美國有巨額出超的中國，在意料之中的強力反擊，更為美國與其他國家的談判留下空間。

假設由美國帶頭帶領全球陷於衰退，不是川普的初衷，則原本過高的對等關稅必會修正，並將因而分出與美國的親疏遠近；藉由重組經貿關係，各自搭配新的可信的貿易夥伴。在對等關稅修正之後，就算美國整體貿易逆差減至零，有些國家對美國的順差仍可能增加；對其他國家來說，這樣的過程是威脅，也是機會。

個別國家要減少對美國的順差，不是降低對美國的出口，就是增加對美國的進口。若用排除法，降低對美國的出口，是痛苦的過程，而個別廠商要另尋新市場，但少掉美國的全球市場，將成為更殘酷的殺戮戰場，也不會更容易存活。

若只是要處理與美國的貿易關係，則匯率的調整可能效果也有限，因為美元是國際貨幣，要一直靠貨幣升值達成與美國的進出口平衡，則出超國自己可能反陷入與其他國家無法持續的逆差中。森林中有獅子、老虎、獵豹，也有猴子、松鼠、梅花鹿，或對抗、或群聚、或躲藏，各有生存之道。選擇適當的工具，綜合利用，才能擴大生存的空間。

結構改革需要時間，但股債市反應激烈，川普必須邊走邊修，才能撐得住國內的反彈聲浪；只有在過程中呈現建廠、擴廠的榮景，使薪資成長率壓過物價上漲率，進入良性循環，才可能達成最後的目標，甚至永久改變過去數十年來的國際經貿結構。在貿易關係重新組合後，不是所有的國家都會是輸家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法