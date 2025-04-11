桃機獲8大獎項 Skytrax排名躍全球43

桃園機場總經理范孝倫（左）代表接受Skytrax執行長Edward Plaisted（右）頒獎。（桃園機場公司提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕英國非營利獨立調查機構Skytrax於西班牙馬德里舉辦「二○二五年世界機場大獎」頒獎，桃園國際機場整體表現大幅躍進，從去年第六十六名進步至全球四十三名，並獲八項重要獎項，包括全球最佳行李運送機場首獎與全球最佳洗手間第九名等，顯示其在服務品質與設施升級上的努力獲得國際肯定。

在四千至五千萬人次旅客量級機場中，桃園機場更名列全球第六，顯示在中大型機場中的競爭力持續攀升；其他獲獎項目還包括：最佳證照查驗機場第四名、全球最佳進步機場第五名、亞洲最佳機場員工第七名與全球最佳清潔機場第九名，由桃園機場公司總經理范孝倫代表受獎。

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桃園機場公司董事長楊偉甫表示，機場近年來積極推動數據導向管理與跨單位整合，強化整體旅客服務流程，這次能重返前五十名，充分展現三萬五千名服務大聯盟同仁的共同努力；Skytrax執行長Edward Plaisted也高度評價桃園機場的表現，認為其展現對營運效率與服務品質的高度承諾，並持續提升旅客整體體驗。

在旅客通關效率方面，桃園機場與C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫與安檢）持續合作優化流程，二○二四年底已完成七十一座e-Gate全數建置，顯著提升證照查驗效率與旅客滿意度；而清潔與衛生長期為桃園機場強項，今年亦首次在新設獎項「全球最佳洗手間」中入選前十，反映設施品質與清潔維護的高標準。

此外，桃園機場更積極進行智慧化升級，包括候機空間導引優化、旅客資訊顯示更新、航班查詢與場域辨識的體驗強化，有效提升旅客在通關、轉機、提領行李等流程中的便利性與即時性。

Skytrax世界機場大獎為全球機場界最具指標性的評比，調查涵蓋超過五七五座機場與來自上百國家的旅客意見，經由半年問卷與實地稽核產出結果，具高度公信力；展望未來，桃園機場將持續朝世界一流機場邁進，預計下半年第三航廈北登機廊廳完工啟用，將在更堅實的基礎上強化國際能見度與品牌形象，持續為全球旅客與航空夥伴提供更優質、貼心的機場服務。

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