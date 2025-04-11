躲關稅提前拉貨 3月出口連17紅 史上最高

財政部公布3月出口495.7億美元，創歷年單月新高。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布三月出口四九五．七億美元、創史上新高，年增十八．六％、連續十七個月成長；且第一季對美國出超二二○億美元，超過對中港出超一六九億美元，為統計以來單季首見。財政部表示，三月出口大爆發，除AI商機持續擴散，主因美國關稅政策引發提前拉貨潮，但四月拉貨潮應會減弱，若未考慮關稅政策，預估四月出口年增○％至五％。

進口同創新高 首破400億美元

根據統計，三月出口四九五．七億美元，月增廿％、年增十八．六％；第一季出口一二九五．八億美元、創歷年單季新高，年增十七．五％。三月進口四二六．二億美元、為歷年單月新高，且首度突破四百億美元；第一季進口一○六○．二億美元、創歷年同季新高，年增十六．三％。出、進口相抵，第一季出超二三五．七億美元、年增四十四．六億美元。

請繼續往下閱讀...

財政部統計處長蔡美娜說明，三月出口遠優於預期，且第一季出口增幅居亞洲四小龍之首，也是主要經濟體中唯一雙位數成長，成長週期也最長。不過，預估四月出口三七四億至三九三億美元，比三月差很多，三月出口大爆發，「好像是颱風來臨前的晚霞」。

主要貨類中，九類出口上升、兩類下降，資通與視聽產品、電子零組件分別年增卅四％及十九．三％，對出口增幅貢獻九成二；累計第一季，資通與視聽產品年增四十二．三％最多、電子零組件也增十五．三％，但塑橡膠、紡織品、化學品均年減，主因市場產能過剩、競爭加劇。

對美、東協出口值均創新高

五大市場中，三月對美國、東協出口值均創新高，分別年增卅九．九％及十五．八％，對美出口連廿個月成長；對中國與香港出口一四三億美元、創廿九個月新高，年增十二．六％；對歐洲持平、對日本年減四％，對馬來西亞年增一．三倍，居所有國家之冠。

蔡美娜指出，第一季對墨西哥出口年增二．四倍、馬來西亞增八十四％、美國增卅三．九％，增幅居前三名；對美出口占比升至廿五．五％、創廿六年新高，對中港占比降至廿八．四％、為廿四年最低。蔡美娜說，因全球供應鏈重組，近七年台、韓、日對中港出口占比各降十三、十一．九及二．一個百分點，對美則提高十四．三、七．九及一．六個百分點，出口結構變化相近。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法