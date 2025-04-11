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台塑四寶Q1獲利 台塑化最佳、台化虧損大減

2025/04/11 05:30

台塑四寶首季台塑化最賺、台化虧損減半。（資料照）台塑四寶首季台塑化最賺、台化虧損減半。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶昨公告3月營收與首季自結獲利，首季獲利以台塑化（6505）最佳、台化（1326）則較去年第4季虧損大幅縮減；面對第二季營運，僅台塑（1301）、南亞（1303）看好第二季優於首季，台化表態保守，台塑化認為，關稅談判結果未明朗下，短線油價波動劇烈；而四寶都認為川普關稅政策是最大營運變數。

台塑首季稅後盈餘0.5億元、年減77%，每股稅後盈餘（EPS）為0.01元。台塑指出，第二季進入塑料需求的傳統旺季，多家亞洲輕裂廠安排歲修、市場供應減少，預估第二季開工率86%略高於首季，第二季營收將持續成長；台塑也強調，去年出口至美國的金額僅29億元，美國關稅案對業務沒有直接影響。

南亞首季稅後盈餘4.53億元、年減63%，EPS為0.06元。南亞表示，第二季工作天數恢復正常，且多項產品進入傳統旺季，產銷量提高，預估4月營收較3月增加，第二季營收將優於首季；南亞在美國境內設有塑膠加工、聚酯纖維、乙二醇等生產廠，已增開產線可爭取當地採購商機。

台化首季稅後虧損4.43億元，每股虧損0.08元，較去年第四季虧損大減。台化認為，美國對等關稅已影響第二季市場需求及售價，但相信下半年旺季來臨前，市場秩序調整將會定調。

台塑化首季稅後盈餘36.85億元，年減26%、EPS0.39元。台塑化表示，目前各國加快與美國談判，伊朗也將開始與美國談判核子協議，在談判結果尚未明朗情況下，短期油價持續劇烈波動。

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