大立光林恩平︰關稅無直接影響 客戶沒提前拉貨

大立光董事長林恩平指出，目前對市況展望與1、2個月前差距不大。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕進入產業傳統淡季，光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平昨表示，4月拉貨動能弱於3月、5月又遜於4月；近日總經波動，不過林恩平對今年市況看法仍與年初差不多，看關稅對大立光尚無直接影響，第三季有客戶新案、有信心生產更高階鏡頭。

討論產能外移 但得客戶吸收

近期美國總統川普公告對等關稅政策，林恩平指出，大立光沒有直接出貨到美國、目前沒有直接影響，客戶也未見提前拉貨跡象，都是依照慣例談定價格、規格後才生產，不過確實有與客戶討論產能外移，但也須客戶願意吸收成本才可能實行。

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針對手機鏡頭市況，林恩平則指出，玻塑混合鏡頭（1GM+6P）的價格相對有競爭力、Meta Lens也持續推進，今年估都將小量出貨；潛望式鏡頭則有塑膠稜鏡的新設計、大立光有量產能力，但以客戶進度來看、明年都不一定導入。

至於薄型手機鏡頭發展，林恩平淡然表示，「就是鏡頭比較薄而已，沒什麼特殊。」不過部分摺疊手機機種是兩面都有鏡頭，鏡頭比較薄、生產技術就較高，意即門檻、利潤會比較好，不過仍須看客戶規格設計。

光學鏡頭領域近年出現許多新商機，大立光也切入人型機器人，林恩平指出，下半年將開始量產機器人眼部的視覺模組、小量出貨歐美客戶。因機器人手部動作需要更高精度的視覺辨識產品、規格更高，大立光正進行機器觸覺產品開發。

大立光第一季毛利率54.6%，季減4.5個百分點、年增5.4個百分點，季減原因是營運規模下滑，年增則是因產品組合轉佳、部分產品價格優於去年所致。而稅後淨利64.43億元，季減26%、年增5%，每股稅後盈餘（EPS）為48.28元，是5年來同期最佳。

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