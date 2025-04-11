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光陽內鬨不藏了 董事長柯勝峯閃辭

2025/04/11 05:30

機車大廠光陽(KYMCO)大股東內鬨浮上檯面，光陽董事長柯勝?昨天罕見的大動作宣佈辭去董事長職務，喊話光陽3大柯家家族退出經營，交由專業經理人治理。（記者楊雅民攝）機車大廠光陽(KYMCO)大股東內鬨浮上檯面，光陽董事長柯勝?昨天罕見的大動作宣佈辭去董事長職務，喊話光陽3大柯家家族退出經營，交由專業經理人治理。（記者楊雅民攝）

喊話3大柯氏家族應退出經營 交由專業經理人治理

〔記者楊雅民／台北報導〕機車大廠光陽（KYMCO）大股東內鬨浮上檯面，市場傳出，下週光陽董事改選，過半董事可望推舉光陽執行長柯俊斌接任董事長，現任光陽董事長柯勝峯昨罕見大動作宣佈辭去董事長職務，喊話光陽3大柯氏家族應退出經營，交由專業經理人治理。

市佔率跌不休 一哥讓給三陽

柯勝峯在2014年6月接任光陽董事長，那一年，是光陽機車過去10年最旺的一年，機車銷量市占率飆上42.6%；而對手三陽（2206）因經營權之爭，那一年銷量掉到谷底，市佔率僅15.8%，足足落後光陽26.8個百分點。

未料，2022年疫情造成全球機車鬧晶片荒，三陽機車逆勢崛起，奪下台灣機車銷量冠軍，打破台灣機車市場長達22年由光陽機車稱霸的紀錄，並已連續3連霸，今年首季三陽機車市佔率已達44.6%，光陽市佔率約26.8%。

光陽機車市佔率節節敗退，內部大股東雜音四起，柯勝峯表示，光陽發展到今天面臨的最大困境是公司治理，公司的走向受到位居重要職務的大股東個人能力與想法所左右，無法完全依照市場的需求與專業團隊建議。

柯家多頭馬車 理念方向不同

他直言，光陽內部存在著兩位理念不合的最高領導者，1位是擁有3成股權、最大家族代表-「目前擔任董事長的我」，另一位則是擁有不到2成光陽股權的第2大家族代表-執行長柯俊斌。

他並劍指柯俊斌消極守成，面對日趨嚴酷的市場競爭，主張全面削減預算與支出，推動裁員與減薪，若公司虧損則可以關廠，也有利於現有廠址進行土地重新利用，潛在獲利更甚於辛苦經營本業。

多頭馬車下的內耗與分裂，造成組織運作失能，間接導致光陽輸掉22年的台灣市場冠軍。柯俊斌並聯合其家族企業光州建設董事長柯俊吉，正私下運作要在4月的董監事改選，讓柯俊斌擔任光陽董事長兼執行長，「無故要我下台，是師出無名」。

面對柯勝峯的指控，柯俊斌表示，「完全與事實不符」，光陽公司的組織運作，向來一切依據公司法及公司相關規定執行。

他對於光陽公司的經營方向，一直期望著眼公司長遠的發展，以生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境，擁有良好的待遇，並使股東擁有穩定的投資報酬為目標。

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